Resnična zgodba pozabljene junakinje druge svetovne vojne na Hrvaškem se seli na film

Kdo je bila Diana Budisavljević?

16. oktober 2017 ob 14:53

Zagreb - MMC RTV SLO

Na Hrvaškem se je začelo snemanje ambiciozne vojne drame, pri kateri kot manjšinjska koproducentka sodeluje tudi Slovenija. V Akciji D.B., ki obravnava marsikomu neznano poglavje druge svetovne vojne, ob hrvaški igralski ikoni Almi Prica nastopa Igor Samobor.

V Zagrebu je prejšnji teden padla prva klapa celovečernega koprodukcijskega igrano-dokumentarnega filma zagrebške scenaristke in režiserke Dane Budisavljević. Celovečerec Akcija D.B. je koprodukcija treh držav - Hrvaške, Slovenije in Srbije, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

V filmu Akcija D.B. gre za eno največjih akcij reševanja otrok med drugo svetovno vojno in za zgodbo o izjemni ženski, ki je to akcijo sprožila – Diani Budisavljević. Film o Diani Budisavljević hoče biti zgodba o pogumu in moči posameznika v najtežjih trenutkih. Režiserka bo v filmu prepletla igrane rekonstrukcije, dokumentarna pričevanja in vredne arhivske posnetke, scenarij pa je nastal po predlogi Dianinega dnevnika in zgodovinske raziskave.

Osrednji lik, Diana Budisavljević, se je rodila pod okriljem ugledne innsbruške družine Obexer (njena mama je bila Američanka nemškega porekla). Po poroki z zdravnikom Julijem Budisavljevićem jo je življenje popeljalo v Zagreb. Čeprav je bila v prvi vrsti gospodinja, ki se je posvečala otrokom in soprogu, je jeseni 1941, v glavnem mestu novonastale Neodvisne Države Hrvaške, izvedela za taborišča, v katerih so bile zaprte pravoslavne ženske z otroci. Z zavestjo, da njeno življenje ni nič dragocenejše od življenja po krivici preganjanih, se je Diana lotila tveganega podviga, reševanja otrok iz taborišč. V Akciji D.B., kot jo je poimenovala sama, je bilo rešenih več kot 10.000 otrok. Zaradi zgodovinskih preobratov je njena zgodba do nedavnega ostala neodkrita.

Glavno vlogo Diane v filmu igra Alma Prica, prva dama HNK, ki je v svoji karieri sodelovala tudi s Tomažem Pandurjem, slovenski javnosti pa je poznana tudi po odlični vlogi v filmu Halimina pot iz leta 2013. Vlogo njenega soproga Julija igra Igor Samobor, v filmu pa sodelujejo nekatera najzanimivejša igralska imena iz regije, denimo Ermin Bravo, Areta Ćurković, Krešimir Mikić, Ozren Grabarić, Mirjana Karanović, Vilma Matula in drugi.

Režiserka Dana Budisavljević, ki je potomka Dianinega moža, je dokončala Akademijo dramskih umetnosti v Zagrebu, smer film in TV montaža. Že med študijem je pričela s prvim študentskim filmskim festivalom F.R.K.A., nato pa je sodelovala pri organizaciji filmskega festivala Motovun. Leta 2005 je z Nenadom Puhovskim začela največji regionalni festival dokumentarnega filma ZagrebDox.

Film bodo posneli na lokacijah na Hrvaškem in v Sloveniji. Snemanje filma se bo predvidoma zaključilo v začetku novembra, so še zapisali v SFC-ju.

Kot direktor fotografije pri projektu sodeluje Jasenko Rasol, kot scenarista Duško Milavec in Ivo Hušnjak, kostumografinja je Martina Franić, oblikovalka maske pa Dušica Vuksanović; za zvok skrbi mojster Julij Zornik. Kot koproducent sodeluje produkcijska hiša December iz Ljubljane. Film sofinancirajo Hrvaški avdio-vizualni center, Slovenski filmski center, javna agencija RS, Srbski filmski center, Euroimages in program Media.

A. J.