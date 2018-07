Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Banksovo sicer poznamo kot igralko iz televizijskih nadaljevank 30 Rock, Sodobna družina in Mladi zdravniki, filmskih trilogij Igre lakote in Spider-Man, uspešnic Prava nota, 40-letni devičnik in Dolgo vroče ameriško poletje. Foto: EPA Kristen si je ob izteku franšize Somrak očitno skušala nabrati čim širšo paleto kompleksnejših vlog. Jim bo kos? Foto: EPA Sorodne novice Curtis Harrington: Od avantgarde do Charliejevih angelčkov Dodaj v

Režijo filma o bojevitih angelčkih bo prevzela Elizabeth Banks

Kot TV-serija so bili Čarlijevi angelčki na sporedu med letoma 1976 in 1981

27. julij 2018 ob 17:58

London - MMC RTV SLO, STA

Novo različico filma Čarlijevi angelčki, ustvarjeno po ikonični TV-seriji iz sedemdesetih let, bo režirala igralka in režiserka Elizabeth Banks, ki bo v filmu tudi nastopila kot lik Bosley. Tri angelčke bodo odigrale Kristen Stewart, Naomi Scott in Ella Balinska.

Banksova je za kamero debitirala z glasbeno komedijo Prava nota 2.

Poklon Charlesu Townsendu

"Serija Čarlijevi angelčki je zame ena od originalnih blagovnih znamk, ki vse od tedaj, ko je v 70. letih prišla na televizijske zaslone, slavi močne ženske," je ob najavi svoje režije filma povedala Elizabeth Banks. Dodala je, da se bo nov film poklonil Charlesu Townsendu in njegovi zapuščini.

Banksovo sicer poznamo kot igralko iz televizijskih nadaljevank 30 Rock, Sodobna družina in Mladi zdravniki, filmskih trilogij Igre lakote in Spider-Man, uspešnic Prava nota, 40-letni devičnik in Dolgo vroče ameriško poletje.

Popoln čas za takšen film

Kristen Stewart upa, da bo film zabaven, a si obenem želi, da bi prikazoval predvsem skupnost žensk, ki si med seboj pomagajo. Zdi se ji popoln čas za takšen film, saj "smo vse skupaj in močne," je povedala za britanski Guardian.

Stewartova se je letošnjo pomlad dvakrat vidno zavzela za večje opolnomočenje žensk v Hollywoodu in se pridružila vedno bolj glasnim očitkom filmski industriji - na canskem filmskem festivalu je sezula visoke pete v protest organizatorjem in bila ena od žensk, ki so v Cannesu s protestom na rdeči preprogi podprle gibanje #TudiJaz in zahtevale enakopravnost med spoloma.

Televizijska in filmska uspešnica

Čarlijevi angelčki so bili prvič na sporedu med letoma 1976 in 1981 v obliki TV-serije na kanalu ABC. V njej so zaigrale Farrah Fawcett, Kate Jackson in Jaclyn Smith. Leta 2011 je izšla nova različica serije, a je trajala le eno sezono.

Po seriji sta bila posneta tudi dva filma s Cameron Diaz, Drew Barrymore in Lucy Liu. Bila sta zelo uspešna, saj sta v blagajno prinesla več kot 500 milijonov dolarjev.

Nov film o treh vrhunskih agentkah, ki se borijo proti zločinu, naj bi bil v kinodvoranah 27. septembra prihodnje leto.

