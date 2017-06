Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Abdellatif Kechiche z Leo Seydoux (levo) in Adele Exarchopoulos. Že kmalu po zmagoslavju v Cannesu so glavni akterji nakazali, da v zakulisju vse ni potekalo ravno gladko. Seydouxova in Kechiche sta si v intervjujih izmenjala nekaj žaljivk. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Režiser Adelinega življenja prodaja zlato palmo, da bi financiral naslednji film

Po Adelinem življenju ni izdal še nobenega filma

8. junij 2017 ob 20:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Abdellatif Kechiche je z ljubezensko dramo Adelino življenje, ki je zaradi lezbičnih ljubezenskih prizorov leta 2013 dvignila ogromno prahu, osvojil zlato palmo na festivalu v Cannesu. Zdaj jo bo prodal na dražbi, da bo lahko z zaslužkom financiral poprodukcijo svojega novega filma.

Kechiche je v povezavi s svojim novim filmom prek predstavnika za javnost podal izjavo za The Hollywood reporter: "Da bi zbrali sredstva za čimprejšnje dokončanje poprodukcije filma Mektoub, My Love, bo francosko produkcijsko podjetje Quat’Sous na dražbi prodajalo filmske spominke, povezane s Kechichejevim delom. Med predmeti, ki bodo na voljo, je vse od zlate palme do oljnih slik, ki so imele pomembno vlogo v filmu Adelino življenje."

Film, ki je do danes eden najbolj spolno eksplicitnih, kar jih je kdaj osvojilo priznanje v Cannesu, je tako navdušil žirijo, da je nagradila tudi glavni igralki, Adèle Exarchopoulos in Léo Seydoux. Erotična drama je ekranizacija francoskega grafičnega romana iz leta 2010 in popisuje razcvet in konec ljubezni med Emmo in Adèle.

So pa glavni akterji že kmalu po zmagoslavju v Cannesu nakazali, da v zakulisju vse ni potekalo ravno gladko. Seydouxova in Kechiche sta si v intervjujih izmenjala nekaj žaljivk, igralka pa se je zaklela, da po "grozni" izkušnji z režiserjem ne bo nikoli več sodelovala. Povedala je, da je od njiju zahteval "slepo zaupanje", sama pa se je med snemanjem prizorov spolnosti "počutila kot prostitutka". Keciche ji ni ostal dolžan, češ da se mora mladenka še veliko naučiti; ozmerjal jo je tudi z "arogantnim, razvajenim otrokom".

Zopet srčne tegobe

V Kechichevem novem filmu nastopijo francoski igralci Lou Luttiau, Shain Boumediene in Ophelie Bau. Gre za zgodbo Amina, mladega scenarista, ki se med počitnikovanjem v svojem rojstnem kraju zaljubi v Jasmine. Spozna tudi producenta, ki bi bil pripravljen financirati njegov prvi film. Ko se za Amina ogreje še producentova žena, mora protagonist izbrati med svojo kariero, eno ali drugo žensko.

A. J.