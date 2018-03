Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Televizijska zakonca Conner na newyorški premieri prve epizode. Na koncu originalne serije je Dan Conner sicer umrl, kar pa so scenaristi pri novem začetku sklenili ignorirati. Foto: AP Komičarka Roseanne Barr je v nanizanki upodabljala mamo iz delavskega razreda, ki se ves čas trudi družino nekako obdržati nad mejo revščine, pri tem pa ne izgubi smisla za humor (ali pikre opazke). Serija je nagovarjala segment prebivalstva, ki na malih zaslonih navadno ni zastopan - preproste in delovne ljudi iz malih mest. Foto: IMDb Roseanne je zagovornica Trumpa, njena sestra Jackie pa njegova goreča nasprotnica, ki se udeležuje tudi demonstracij žensk. Foto: IMDb V preostanku sezone bo serija načela tudi teme epidemije zasvojenosti z opiati in priseljevanja. Predsednika menda ne omenjajo pogosto. Foto: AP Dodaj v

Roseanne za Trumpovo ero: odlična gledanost osupnila Hollywood

Vrnitev presegla vsa pričakovanja

30. marec 2018 ob 19:34

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ta teden se je na ameriške male zaslone po 21 letih vrnila humoristična nanizanka Roseanne - in pometla z napovedmi medijskih analitikov. Enourno premiero si je ogledalo 18,4 milijona Američanov, kar je celo deset odstotkov več gledalcev, kot jih je imel uradni finale pred dvema desetletjema.

Take gledanosti ni imela v zadnjih štirih letih nobena premiera humoristične nanizanke na nobeni televiziji. Številka je še posebej zavidljiva, če se zavedamo, koliko platform za gledanje televizije in koliko serij imamo danes v primerjavi s časom pred dvema desetletjema. Gledanost je prekosila tudi druge vrnitve nekoč zelo priljubljenih nadaljevank: prvi del od mrtvih obujene nanizanke Will & Grace si je denimo ogledalo 10.1 milijona ljudi - in že to je bilo dovolj, da je mreža NBC takoj naročila še drugo in tretjo sezono.

Čeprav je nostalgija že nekaj let zelo močen trend v popkulturi, ni uradno nihče napovedoval takega uspeha za vrnitev nekoč antologijske nanizanke o družini iz delavskega razreda, ki ima - po novem - na čelu gorečo podpornico Donalda Trumpa. Še posebej presenetljiva je bila visoka gledanost v mlajši demografski skupini (5,2 odstotka), ki najbrž nima lastnih spominov na originalno Roseanne.

Spregledani delavski razred

Uradna teorija je, da Roseanne - podobno kot predlani Trumpova predsedniška kandidatura - nagovarja delavski razred, ki se v Ameriki pogosto počuti prezrtega in neupoštevanega, hkrati pa ima precej konservativna stališča. O tem priča tudi podatek, da je bila največja gledanost dejansko v tistih zveznih državah, ki so ponesle Trumpa do predsedniške zmage (najvišja gledanost je bila v Tulsi, v Cincinnatiju in Kansas Cityju). Na petem mestu je bil Chicago, kamor je dogajanje serije tudi postavljeno.

Trumpove čestitke

Glas o visoki gledanosti je segel celo do Bele hiše: po objavi prvih številk je televizijski zvezdnici telefoniral ameriški predsednik osebno, ji čestital za uspeh in se ji zahvalil, ker sta tako ona kot njena junakinja njegovi podpornici in volivki. Naslednji dan je na nekem dogodku v Beli hiši Trump komentiral, da je Roseanne serija "o nas", le da "lažni mediji tega še niso ugotovili".



Roseanne Barr se seveda vrača v vlogi matriarhinje družine Connor; vrnila se je tudi večina igralske zasedbe, torej John Goodman, Laurie Metcalf, Sara Gilbert, Michael Fishman in Lecy Goranson. Družina se že v uvodnem delu spoprime s spreminjajočo se politično pokrajino v ZDA: Roseanne je zagovornica Trumpa, njena sestra Jackie pa njegova goreča nasprotnica, ki se udeležuje tudi demonstracij žensk.

Roseanne je na premieri posebej izpostavila, da je hotela, da se Connerjevi ubadajo s podobnimi težavami kot številne resnične ameriške družine. "Pokažemo različna mnenja in kako ljudje to rešujejo. Te zadeve ves čas vidim pri ljudeh, ki jih poznam. Zdelo se mi je, da bomo na ta način morda ljudi pripravili do pogovora."

Edina resnična ideologija je zaslužek

Roseanne je po zaslugi svoje tematike in protagonistke unikat - za zdaj. Nenadejani uspeh bo najbrž sprožil poplavo epigonskih nadaljevank, pa čeprav Hollywood ni ravno znan po visokem odstotku republikancev med svojimi prebivalci. "Ideologija Hollywooda je denar," je na to temo za New York Times komentiral Martin Kaplan z Univerze v Južni Kaliforniji. "Ne znam si predstavljati izvršnega producenta, ki bi predlog zavrnil iz ideoloških razlogov, če misli, da ima možnost za visoke številke."

A. J.