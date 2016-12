Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ryan Gosling in Damien Chazelle na podelitvi nagrade po izbiri kritikov - najbolj jim je bila všeč Dežela La La. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ryan Gosling bo prvi človek na Luni

V biografski drami bo Neil Armstrong

30. december 2016 ob 10:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Majhen korak za človeka, velik za filmoljubce? Preden smo v slovenskih kinematografih sploh lahko videli muzikal Dežela La La, režiser Damien Chazelle in Ryan Gosling že načrtujeta svoje naslednje sodelovanje - biografski film o Neilu Armstrongu.

Biografski film First Man, ki nastaja pod okriljem studia Universal, v orbiti filmske industrije kroži že nekaj časa, a je zdaj, z izbiro protagonista, velik korak bližje realizaciji.

Film bo ekranizacija knjige First Man: A Life of Neil A. Armstrong izpod peresa Jamesa Hansena, po kateri je nato scenarij napisal Josh Singer. Singer je letos dobil oskarja za svojo scenaristično adaptacijo zgodbe V žarišču.

Ameriško zmagoslavje nad Rusijo

Neil Armstrong v drugi svetovni vojni blestel kot vojaški pilot, nato pa v petdesetih in šestdesetih kot letalec testnih vozil. Film bo seveda v prvi vrsti zgodba o Nasini misiji zmage v "vesoljski tekmi" in pristanka na Luni. Chazella bo zanimal predvsem davek, ki ga je eden od najnevarnejših podvigov v zgodovini terjal od Armstronga, njegove ekipe in cele Amerike.

Producenta projekta bosta Marty Bowen in Wyck Godfrey, ki imata zasluge za franšizi Somrak in Labirint.

Na premočrtni poti do oskarja?

Preden lahko začnemo zares razmišljati o Prvem možu, bo treba videti še muzikal Dežela La La, ki se je letos zavihtel med favorite sezone nagrad in mu trenutno industrija pripisuje dobre možnosti za malo morje oskarjevskih nominacij. Trenutno je film, ki se nostalgično ozira na zlate čase Hollywooda, nominiran za sedem zlatih globusov, tudi za režijo in najboljšega igralca. Gosling je nominran še za nagrado SAG, najvišje priznanje igralskega ceha. Trenutno je zvezdnik sicer zaključil snemanje Iztrebljevalca 2049, v katerem nastopita s Harrisonom Fordom, film First Man pa gre v produkcijo v naslednjem letu.

A. J.