S čim nadgradiš "najslabši film vseh časov"? Z novim filmom.

Novi projekt razvpitega Tommyja Wiseauja

30. marec 2018 ob 16:22

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Ko sta producentska partnerja Tommy Wiseau in Greg Sestero leta 2003 - popolnoma neironično - v svet poslala film Soba (The Room), je kritiška srenja njuno dramo odpisala kot najhujšo amatersko polomijo, kar jih je kdaj videla. No, zadnja sta se smejala Wiseau in Sestero.

Debakel Sobe je imel na koncu dober epilog. Ne samo, da je film danes razvpit kot "eden najslabših v zgodovini" in ima kot tak kultni status, lani je zgodba o dveh prijateljih, zaljubljenih v isto dekle, dobila tudi poklon filmske umetnosti: kritiško hvaljeno dramo The Disaster Artist, ki dokumentira nastajanje Sobe.



Partnerja bi rada zdaj fenomen ponovila s komično srhljivko Best F(r)iends; Sestero v njej igra brezdomca, ki se spoprijatelji s pogrebnikom (Wiseau). Skupaj skleneta, da bosta našla način, kako obogateti. V ameriške kinematografe film prihaja danes.

"Skušala sva orati ledino in ustvariti film s popolnoma novo estetiko, z drugačnim tonom," je Wiseau povedal v sredo na rdeči preprogi v Los Angelesu. "Upam, da bo, tako kot Soba, zabavna filmska izkušnja, ampak bo hkrati tudi presenetil ljudi z nečim, česar niso pričakovali."

Wiseau se osredotoča na igro

Če je Sobo spisal, režiral in produciral Wiseau, pa je tokrat producentske in scenaristične zadolžitve prevzel Sestero. Wiseau se je tako lahko osredotočil samo na igranje - tema, ki je še posebej občutljiva, odkar je zaradi svojega nastopa v Sobi postal vsesplošna tarča posmeha."Prvič - ljudje ne razumejo, da igro obvladam. Drugič - pojavili so se skrajno negativni blogi o Tommyju Wiseauju in o meni ter ne razumejo, da nastopam že dvajset let, zato sem zaradi tega zelo samozavesten."

Ne gre za cinično iskanje slave za vsako ceno

Igralec Paul Scheer, ki je imel vlogo tudi v The Disaster Artist, lahko potrdi le, da tudi novi film prihaja iz srca. Wiseau in Sestero imata po njegovih besedah "prav toliko strasti kot kak Paul Thomas Anderson ali Steven Spielberg. Njuna izvedba je zagotovo drugačna, ampak rada imata svoje delo in rada bi ustvarjala zanimive, vznemirljive projekte. To imam rad pri njima."

Po Scheerovih besedah torej niti slučajno ne gre za to, da bi skušala podvojiti recept za uspeh, na katerega sta po naključju naletela s Sobo. "Rada bi ustvarila nekaj drugačnega. Ali bo tudi sprejeto na drugačen način? Kdo bi vedel."

A. J.