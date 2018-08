San Sebastian se pokloni slikoviti karieri Judi Dench

Nagrado donostia dobijo Judi Dench, Hirokazu Kore-eda in Danny DeVito

28. avgust 2018 ob 19:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Oskarjevka Judi Dench, ki jo mladi morda poznajo samo kot M iz filmov o tajnem agentu Jamesu Bondu, bo na mednarodnem filmskem festivalu v San Sebastianu nagrajena za življenjsko delo.

Častno nagrado donostia ji bodo izročili 25. septembra.

Igralka Judi Dench, ki bo letos praznovala 84. rojstni dan, je kariero začela v gledališču leta 1957 z vlogo Ofelije v Hamletu, nato pa je uspela tudi na televiziji. Mednarodno slavo je dosegla z vlogami, kot so kraljica Victoria v filmu Gospa Brown (1997), Armande Voizin v filmu Čokolada (2000) in Iris Murdoch v filmu Iris (2001). Njena najpopularnejša vloga je M, ki jo je v filmih o Jamesu Bondu igrala od leta 1995 dalje.



Šestminutna vloga za oskarja

Danes Judi Dench velja za veteranko gledaliških odrov in filmskih platen. Da ji je Shakespeare blizu tudi v filmskih adaptacijah, je dokazala v filmu režiserja Johna Maddena Zaljubljeni Shakespeare, v katerem je zaigrala kraljico Elizabeto in leta 1999 prejela oskarja za najboljšo stransko vlogo – pa čeprav smo jo lahko videli samo v štirih prizorih oz. približno šestih minutah filma. Sicer je bila za zlati kipec nominirana sedemkrat. Sodelovala je s številnimi priznanimi režiserji, med katerimi so Stephen Frears, Kenneth Branagh in Clint Eastwood.

Britanska igralka bo ob podelitvi nagrade donostia prvič obiskala filmski festival v San Sebastianu v Baskiji, ki bo letos potekal od 21. do 29. septembra. Ob priložnosti bodo prikazali tudi najnovejši film, v katerem je zaigrala – Red Joan v režiji Trevorja Nunna. Judi Dench se je tokrat prelevila v kožo mirne upokojenke, ki jo nenadoma kot dolgoletno vohunko KGB-ja pridrži britanska obveščevalna služba MI5.

Vlogo sprejme, ne da bi prebrala scenarij

Judi ima poseben način dela. Preden sprejme vlogo, ne prebere ničesar o njej, ampak se zanese na mnenje prijateljev in kolegov. V gledališče pride pogosto na vaje, ne da bi prebrala celotno igro. "To, da ne preberem vloge, je neke vrste hoja po robu, in ravno to imam rada," je razložila v enem izmed intervjujev.

V izbrani družbi

Nagrado donostia za življenjsko delo bosta na letošnji izdaji festivala prejela tudi ameriški igralec Danny DeVito in japonski režiser Hirokazu Kore-eda. Med predhodnimi prejemniki so sicer Gregory Peck, Robert De Niro, Bette Davis, Susan Sarandon in Meryl Streep.

A. J.