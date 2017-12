Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Prizor iz videoteke v Savdski Arabiji leta 2006. Konzervativne struje verjamejo, da je predvajanje filmov slab vpliv na ljudi; ostro nasprotujejo tudi predvajanju filmov na letih družbe Saudi airline. Vseeno pa so imele videoteke vedno dobro založene arhive - iz vseh filmov so bili sporni prizori seveda izrezani. Foto: AP Nobene omembe ni bilo v zvezi s tem, ali bodo v novoodprte kinodvorane lahko hodile tudi ženske. Foto: AP Dodaj v

Savdska Arabija po 35 letih umika prepoved kinodvoran

Širši program kulturnih reform

11. december 2017 ob 13:40

Po 35-letni prepovedi se v naslednjem letu v Savdsko Arabijo vračajo kinodvorane.

Ministrstvo za kulturo je potrdilo, da bodo dovoljenja začeli izdajati takoj, kar pomeni, da bodo najhitrejši podjetniki dvorane lahko odprli že marca naslednjega leta. Umik prepovedi je del programa Vizija 2030, v okviru katerega namerava princ Mohamed bin Salman uvesti gospodarske in družbene reforme.

V konservativnem muslimanskem kraljestvu je bilo še v sedemdesetih letih cel kup kinematografov, a so kleriki nato z intenzivno kampanju prepričali oblasti, da so jih zaprle. Preobrat seveda ne bo dokončen in povsod dobrodošel: še januarja letos je mufti šejk Abdul Aziz Al Al Šejk javno svaril pred "sprijenostjo" kinematografov, češ da bodo spridili javno moralo, če jim bodo dovolili obratovati.

Kraljeva družina in verski establišment Savdske Arabije pripadajo strogi obliki sunitskega islama, vahabizmu. Islamski kodeks vedenja in oblačenja sta zelo strogo upoštevana.

Izjava za javnost, ki jo je danes objavilo ministrstvo za kulturo, je posebej poudarila, da je zelena luč za kinodvorane "osrednji del programa, s katerim bodo spodbujali odprto in bogato domačo kulturo med Savdijci". "To je prelomen trenutek v razvoju kulturnega gospodarstva v kraljestvu," je komentiral minister za kulturo Avvad Alavvad. "Odpiranje kinodvoran bo katalizator za gospodarsko rast in diverzifikacijo; z negovanjem večjega kulturnega sektorja bomo ustvarili nove službe, pa tudi obogatili izbiro zabave v deželi".

Ministrstvo napoveduje, da bo do leta 2030 v kraljestvu že 300 kinov s skupaj več kot 2000 platni; domači trg šteje 32 milijonov potencialnih gledalcev. Vizija 2030 predvideva, da bodo do izbranega leta porabo na področju kulture in prostega časa z 2,9 odstotka dvignili na 6 odstotkov.

Oblasti so v zadnjem letu začele finančno podpirati tudi organizacijo koncertov. Ameriški raper Nelly in alžirski pevec Cheb Khaled bosta v četrtek nastopila v Džedi, je pa res, da se bodo dogodka lahko udeležili samo moški.

Postopna vrnitev k zmernosti?

V septembru je kralj Salman razglasil, da bodo z junijem naslednjega leta prvič v zgodovini v Savdski Arabiji avtomobile lahko vozile tudi ženske; tudi tej reformi so se določeni kleriki ostro uprli. Princ Mohamed je le mesec dni na neki mednarodni konferenci napovedal, da bo "Savdska Arabija spet dežela zmernega islama, odprta za ljudi vseh ver, tradicij in narodnosti". Po njegovih besedah približno 70 odstotkov Savdijcev šteje manj kot trideset let, zato si želijo "življenje, v katerem naša vera pomeni strpnost, tradicije in dobrosrčnost". Savdska Arabija je bila pred letom 1979 in revolucijo v Iranu drugačna dežela, je opozoril. Po tem prevratu je bila zabavna industrija bolj ali manj ukinjena, kleriki pa so dobili velik nadzor nad javnim življenjem.

