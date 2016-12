Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Scarlett Johannsson je imela dober "nos" za filme, ki so se izkazali za finančne uspešnice. Foto: Reuters Forbesov seznam je še enkrat pokazal, da se resnični zaslužki v Hollywoodu ustvarjajo predvsem s stripovskimi priredbami. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Scarlett Johansson je zvezda najdonosnejših filmov v 2016

Čeprav smo jo na velikem platnu videli le dvakrat

28. december 2016 ob 14:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ameriška igralka Scarlett Johansson se je letos zavihtela na sam vrh lestvice igralcev, katerih filmi so v iztekajočem se letu prinesli največji zaslužek.

Filmi, v katerih je Scarlett nastopila, so v kinematografske blagajne prinesli 1,2 milijarde dolarjev. Videli smo jo lahko v resnici samo v dveh - v stripovskem spektaklu Stotnik Amerika: Državljanska vojna in v satiri Ave, Cezar! - glas pa je posojala še v dveh. V Knjigi o džungli je bila zapeljiva kača, v animaciji Zapoj! pa rockerska ježevka. (Roko na srce, vsaj dva od teh filmov po zaslužku nista ravno podirala rekordov; levji delež zaslug za astronomsko vsoto gre Stotniku Ameriki in Knjigi o džungli.)

Na drugo mesto Forbesove lestvice sta se z dobičkom 1,15 milijarde dolarjev od prodaje filmskih vstopnic uvrstila Scarlettina kolega iz Maščevalcev, Chris Evans in Robert Downey Jr.

Žanrska monotonija

Na seznamu prevladujejo filmi s stripovskimi superjunaki in fantazijsko-pustolovski filmi. Na četrto mesto sta se uvrstila Margot Robbie in Will Smith, Harley Quinn in Deadshot iz Odreda odpisanih, sledijo pa zvezde filma Batman proti Supermanu: Zora pravice Amy Adams, Ben Affleck in Henry Cavill.

Revija Forbes ocene poda na podlagi svetovne prodaje vstopnic za filme, v katerih igrajo vodilni zvezdniki. Prvič se je na seznamu pojavilo ime Britanke Felicity Jones, ki jo je svet šele letos zares spoznal po zaslugi spin-offa Vojne zvezd, Rogue One. V istem letu smo jo lahko videli še v Infernu, ekranizaciji romana Dana Browna, v tujini pa še v eni literarni adaptaciji, A Monster Calls.

Pri Forbesu so na začetku meseca sestavili še eno podobno lestvico: izračunali so, kateri igralec je "najboljša naložba" - njegovi filmi studiu prinesejo največ denarja v razmerju s honorarjem, ki mu ga je treba izplačati. Najbolj se v Hollywoodu po tej računici splača najeti Chrisa Evansa, Scarlett pa je bila na tem seznamu na tretjem mestu.

