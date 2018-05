Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Ena izmed nalog Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev bo po besedah prvega predsednika društva Sebastiana Cavazze poskrbeti za to, da produkcijske hiše posodobijo nepopolno bazo podatkov slovenskih igralcev na spletni bazi podatkov IMDb, ki je referenčni portal za njihovo delo v svetovnem merilu. Foto: BoBo Sorodne novice Domači igralci se bodo skupaj zavzeli za pravična nadomestila Dodaj v

Sebastian Cavazza bo vodil društvo, ki bo zastopalo slovenske avdiovizualne igralce

T. i. higienski minimum na snemanju, v predpripravah in postprodukciji

13. maj 2018 ob 15:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Večina slovenskih igralcev poleg v gledališkem deluje tudi v avdiovizualnem sektorju, a vendar do zdaj kot avdiovizualni igralci niso imeli platforme, prek katere bi se lahko skupaj zavzeli za svoje pravice. To se spreminja z ustanovitvijo Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev.

O ustanovitvi se razpravlja že kar nekaj časa, je za MMC povedal prvi predsednik novoustanovljenega društva Sebastian Cavazza.

Velika podpora drugih filmskih delavcev

"Za ta korak smo se odločili, potem ko so vsi drugi filmski delavci že ustanovili svoja društva in nam izkazali zelo veliko podporo." Filmski ustvarjalci so glede na poklice že združeni v Društvo slovenskih režiserjev (DSR), Združenje filmskih snemalcev Slovenije (ZFS), Združenje slovenskih filmskih scenografov, kostumografov in oblikovalcev maske (S.K.O.M.), Društvo slovenskih producentov (DSP), Društvo slovenskega animiranega filma (D'SAF!), Društvo FPS – Filmski producenti Slovenije, Društvo postprodukcijskih ustvarjalcev (DPPU) ter druga združenja in društva.

Vsa različna društva slovenskih filmskih delavcev povezuje Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev (ZDSFU) in prav priključitev k tej zvezi bo ena prvih nalog novega društva, je ob ustanovitvi pojasnila podpredsednica društva Maja Sever.

Zagotavljanje higienskega minimuma

Cavazza je med temeljnimi nalogami v smeri polne veljave in razvoja položaja avdiovizualnih igralcev izpostavil zagotavljanje pravic igralcev in t. i. higienskega minimuma na snemanju, v predpripravah in postprodukciji pri sodelovanju s potencialnimi produkcijskimi hišami in javnimi zavodi na področju Republike Slovenije. "Obenem bo društvo skrbelo za uveljavljanje pravičnih nadomestil za njegove člane iz naslova avtorskih in sorodnih pravic in jih zastopalo pri komuniciranju s kolektivnimi organizacijami v Sloveniji in po svetu."

Posodobljenje spletne baze IMDb

Poskrbeli bodo tudi za to, da produkcijske hiše posodobijo nepopolno bazo podatkov slovenskih igralcev na spletni bazi podatkov IMDb, ki je referenčni portal za njihovo delo v svetovnem merilu. Društvo se bo povezovalo s stanovskimi društvi v Evropi in širše in na ta način poskušalo oblikovati smernice za zdrav in spoštljiv odnos do igralske obrti v Sloveniji, je razložil Cavazza, ki je sicer kot filmski igralec pred kratkim nastopil v filmu Moški ne jočejo bosanskega režiserja Alena Drljevića.



Nekateri slovenski igralci delujejo samo v AV-sektorju

Slovenski igralci so bili doslej povezani samo znotraj polja gledališča v Združenju dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS). Težko je oceniti, koliko jih deluje tako v dramskem kot tudi v avdiovizualnem sektorju, zato bodo v društvu začeli postopno pridobivati točne podatke o vseh avdiovizualnih sodelovanjih svojih članov. To bodo ugotavljali s pomočjo baz podatkov v Zavodu za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije (AIPA), v ZDUS-u in drugih pristojnih institucijah. Predsednik društva je ob tem povedal, da nekateri med slovenskimi igralci delujejo samo v AV-sektorju, vendar jih je zelo malo.

Tudi strokovne delavnice

Društvo bo poleg naštetega "glede na finančne okvire poskušalo organizirati tudi strokovne delavnice in svoje člane spodbujati k nadaljnjemu izobraževanju znotraj stroke", je še povedal Cavazza.

Nadina Štefančič