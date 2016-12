Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ne mešajte si še zmagoslavnega cosmopolitana: nobena TV-mreža ali studio še ni potrdil, da bi se ukvarjal s projektom. Foto: IMDb Igralkina objava na Instagramu, ki je pred meseci sprožila poplavo evforičnih ugibanj. Foto: Instagram Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Seks v mestu 3: so že vsa štiri "dekleta" podpisala pogodbo?

Vse glasnejše govorice o vrnitvi nekoč kultne serije, kasneje kilave filmske franšize

24. december 2016 ob 16:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav Sarah Jessica Parker na vsa vprašanja dosledno odgovarja zgolj z dvoumnimi krilaticami tipa "vedno obstaja možnost", se zdi vse bolj verjetno, da se bo v resnici snemalo še tretji del franšize Seks v mestu.

Govorice o tem, da bo kultna televizijska serija, ki se je - ne ravno uspešno - že pred leti preselila na velika platna, dobila še eno nadaljevanje, krožijo že kar nekaj časa. Natančneje od januarja 2014, ko je Sarah Jessica Parker, ki je igrala glavno junakinjo romantične sage, nestanovitno newyorško kolumnistko Carrie Bradshaw, začela v intervjujih namigovati, da si ustvarjalna ekipa nikoli ni popolnoma zaprla vrat za morebitna nova nadaljevanja. Vse skupaj je s podobnimi komentarji samo še podpihoval avtor izvirne serije, Michael Patrick King.

Od takrat se je pojavilo še nekaj dodatnih "obremenilnih" dokazov. Parkerjeva je lani na Instagramu objavila svojo fotografijo, na kateri drži (za Carrie značilno) vrečko iz Bloomingdalesa s pripisom, da "je strogo zavezana k molku".

Kritiki stokajo, karavana gre dalje

Parkerjeva in njene kolegice - Kim Cattrall, Kristin Davis in Cynthia Nixon - so samske prijateljice v New Yorku za HBO-jevo nadaljevanko igrale med letoma 1998 in 2004. Za svoj čas revolucionaren portret sodobnih žensk je ekipi prinesel osem emmyjev. Vse štiri so se v svoje vloge vrnile še dvakrat, za istoimenski film leta 2008 in njegovo nadaljevanje leta 2012. Oba filma sta bila, v nasprotju z nadaljevanko, kritiško raztrgana, drugi pa je bil tudi tarča kritik na račun rasizma in rasnih stereotipov. Oba pa sta bila seveda finančni uspešnici.

Tračarske štrene ali legitimne informacije - pokazal bo čas

Kakor koli že, tuji tabloidni mediji zdaj poročajo, "da so vse štiri igralke uradno privolile v snemanje SATC 3". "Pogodbe so podpisane, s scenarijem pa se strinjajo vse igralke," piše spletna stran Radar.

Isti medij še poroča, da Parkerjeva ni hotela podpisati, dokler niso upoštevali nekaterih njenih popravkov. "Veliko je bilo pregovarjanja. Sarah Jessica Parker prvotno ni bila za stvar, ker ji ni bila všeč ideja, da bi like prikazali v zrelejši luči." Zdaj pa so očitno "vsi zadovoljni s tem, kako se je izteklo", češ da se snemanje začne že poleti.

Dejstvo pa ostaja, da niti studio niti nobena izmed glavnih igralk še niso potrdili, da film sploh bo, kaj šele kakega datuma snemanja.

A. J.