Optimistični televizijski kritiki Elizabeth Moss za naslednje leto napovedujejo še en emmy, tokrat za vlogo v Kitajskem dekletu. Foto: IMDb

Skrivnost jezera, drugič - fascinantna kriminalna serija se vrača na TVS

Ob sobotah na TVS 1

28. oktober 2017 ob 14:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Naslednjih šest sobotnih večerov pred malimi zasloni nam bo krajšala druga sezona koprodukcijske kriminalne serije Skrivnost jezera (Top of the Lake) v režiji novozelandske oskarjevke Jane Campion. Drugo sezono s podnaslovom Kitajsko dekle so letos v celoti predvajali na canskem filmskem festivalu.

Elisabeth Moss, ki je trenutno v središču pozornosti po zaslugi serije Deklina zgodba, je za vlogo detektivke Robin Griffin v prvi sezoni nadaljevanke Skrivnost jezera (Top of the Lake). Novozelandska oskarjevka Jane Campion je, tako kot prejšnjič, scenaristka in režiserka tudi v drugi sezoni, igralski ekipi se je pridružila še Nicole Kidman. Poleg omenjenih dveh so v osrednji igralski zasedbi še Gwendoline Christie, David Dencik, Alice Englert in Ewen Leslie.



Nadaljevanko so prikazali na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu in to je bilo prvič, da so na enem najprestižnejših festivalov, ki je sicer skoraj izključno namenjen filmski in ne televizijski produkciji, predvajali nadaljevanko.

V čem je kleč Kitajskega dekleta?

Druga sezona se dogaja štiri leta po vrnitvi detektivke Robin v Sydney, ki se želi ponovno postaviti na noge, a ji ne gre najbolje; še vedno je pod vtisom travmatičnih dogodkov iz prve sezone. Ko morje na slavno plažo Bondi naplavi kovček, v katerem je truplo azijskega dekleta, nihče ne neguje pretiranega upanja, da bodo našli storilca. Robin skuša odkriti žrtvino identiteto in preiskava jo potegne v najbolj temačne kotičke Sydneyja. Istočasno se sooča z osebnimi problemi in travmatičnimi dogodki iz njene preteklosti - Robin se je pred sedemnajstimi leti odrekla komaj rojeni hčeri in zdaj jo želi najti in bolje spoznati.

A. J.