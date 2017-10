Slovenski film Nika Slobodana Maksimovića začel turnejo po Kitajski

Na ogled tudi dokumentarec o Laibachih

18. oktober 2017 ob 08:44

Peking - MMC RTV SLO, STA

Mladinski film Nika bo prvi slovenski film, ki si ga bo kitajsko občinstvo lahko ogledalo na domačih tleh, so zatrdili pri SFC-ju. Prva projekcija je bila v torek v okviru 10. filmskega festivala EU-ja v Pekingu.

Festival poteka od 14. do 31. oktobra, do konca letošnjega leta pa bodo festivalske filme predvajali v desetih kitajskih kinematografih, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC). Skupno bo na festivalu na ogled 35 filmov iz držav članic Evropske unije (EU). Mladinski film Nika bo gostovanje nadaljeval 6. novembra v Čengduju in 4. decembra v Guančangu.

Drugi celovečerni film Slobodana Maksimovića, ki je bil v Sloveniji prvič predvajan na lanskem Festivalu slovenskega filma, v kinodvoranah pa je prišel oktobra 2016, pripoveduje zgodbo o neustavljivi najstnici, ki je po očetu podedovala strast po hitrosti - tekmovanju v gokartu, čeprav ga je ravno ta pokopala. Nikina mati se s hčerinim izborom konjička ne strinja, a hkrati ve, da je hči dovolj stara, da začne v življenju sprejemati svoje odločitve in odgovornost zanje. Glavno vlogo je odigrala Ylenia Mahnič.

Festival EU-ja na Kitajskem

Filmski festival Evropske unije na Kitajskem (EUOFF) organizira delegacija Evropske unije na Kitajskem kot diplomatska pobuda za kulturno izmenjavo. Festival je vsako leto namenjen filmom, ki predstavljajo 28 držav članic Evropske unije. Filme izbere ekspertna skupina filmskega festivala v sodelovanju z nacionalnimi filmskimi inštituti držav članic EU ter glavnimi filmskimi distribucijskimi podjetji v Evropi in na Kitajskem.

V skupnem sodelovanju ekspertna skupina pregleda najprestižnejše in najbolj prepoznavne filme vsake države članice. Občinstvo tako ne uživa samo ob gledanju izbranih filmov, temveč mu je s tem festivalom ponujena tudi priložnost razumevanja kulturnih, zgodovinskih in aktualnih socialnih problematik različnih regij Evrope. Glavni moto festivala je tudi letos spodbujanje razumevanja in izmenjave med Evropo in Kitajsko. Kitajski filmski ustvarjalci se bodo na desetem zasedanju EUOFF srečali z evropskimi gosti in diplomati z namenom vzpostavljanja trajnih partnerstev ter odprte izmenjave idej in filmov.

Poleg Nike bo na Kitajskem na ogled še dokumentarec o nastopu skupine Laibach v Severni Koreji Dan osvoboditve latvijskega režiserja Ugisa Olteja in norveškega režiserja Mortena Traavika. Film je premiero doživel na lanskem mednarodnem festivalu dokumentarnih filmov v Amsterdamu. Na sporedu bo 9. decembra, projekciji pa se bo pridružil tudi Traavik, so še sporočili s SFC.

