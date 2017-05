Slovenski paviljon na beneškem bienalu po izboru Guardiana med petimi najboljšimi

"Nika Autor je novi John Grierson"

15. maj 2017 ob 18:52

MMC RTV SLO/STA

Britanski časopis The Guardian je slovenski paviljon uvrstil med pet najboljših na letošnjem že 57. beneškem umetniškem bienalu. "Vrhunski izvirni film Nike Autor se osredotoča na vlake kot simbole upanja in obupa," je zapisala Laura Cumming.

Novinarka in umetnostna kritičarka Laura Cumming je za The Guardian tako zapisala, da "vrhunski izvirni film Nike Autor, ki se osredotoča na vlake kot simbole upanja in obupa, kolažno sestavlja podvozja Busterja Keatona in današnje imigrantske slepe potnike, posnetke stare železniške linije Beograd-Ljubljana in sodobne podobe ljudi, ki nosijo domov železniške pragove za kurjavo pozimi. Nika Autor je novi John Grierson".

Slovenski paviljon z naslovom Novicam se ne odpovemo! je uvrščen tudi na lestvico britanskega spletnega mesta a-n, in sicer v prestižno družbo desetih paviljonov, ki so nujni ogleda. Spletišče a-n z več kot 21.000 člani velja za največjo organizacijo umetnikov v Veliki Britaniji.

Jennifer Higgie, sourednica ene najpomembnejših mednarodnih revij o sodobni umetnosti Frieze, pa je v članku o vrhuncih nacionalnih predstavitev v beneškem Arzenalu Obzornik 63 - Vlak senc opredelila kot globoko prepričljiv, so sporočili iz Moderne galerije.

Novicam se ne odpovemo!

Projekt umetnice Nike Autor in kustosinje Andreje Hribernik Novicam se ne odpovemo! sestavljata 30-minutni film Obzornik 63 - Vlak senc in publikacija Novicam se ne odpovemo, ki sta jo poleg umetnice in kustosinje uredila še Ciril Oberstar in Andrej Šprah.

Obzornik se po avtoričinih besedah naslanja na tradicijo obzorniškega filma oziroma njegovega nasprotnega pola - antiobzornika ter na formo esejističnega, eksperimentalnega in angažiranega filma. Skozi te tradicije premleva teme, kot so begunstvo, potovanja, sreča in vlak kot podoba, ki je bila tolikokrat predstavljena skozi zgodovino filma.

Umetnica je za film zlepila citate, pri čemer je večinoma uporabljala arhivske posnetke ter posnetke iz filmov, mednje pa je vključila tudi nekaj sekund dolg posnetek, nastal z mobilnim telefonom, ki ga je prejela od beguncev, ki so lani potovali v podvozju vlaka na relaciji Beograd-Ljubljana.

V Sloveniji na ogled poleti

V zborniku, izdanem v slovenski in angleški različici, je zbranih 24 besedil domačih in tujih avtorjev ter sledi strukturi, ki je vpisana v formo obzornika. Film Obzornik 63 - Vlak senc bodo ustvarjalci v poletnih mesecih predstavili tudi v Sloveniji, s potujočimi gostovanji v različnih institucijah, so še sporočili iz Moderne galerije.

G. K.