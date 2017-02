Slovensko-hrvaška koprodukcija Berlinale zapustila s posebno omembo žirije

Film je tekmoval v sekciji Generation

21. februar 2017 ob 16:59

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Čeprav so bili žarometi zaključne slovesnosti Berlinala usmerjeni predvsem v glavne nagrajence večera, velja omeniti, da je enega od podeljenih priznanj prejela tudi hrvaško-slovenska koprodukcija V modrino. Film hrvaške režiserke Antonete Alamat Kusijanović, ki se je na festivalu predstavljal v sklopu tekmovalnega programa za otroke in mladino Generation, je prejel posebno omembo žirije.

Prvi kratki film, ki ga je kot manjšinsko koprodukcijo podprl Slovenski filmski center, pripoveduje o 13-letni Juliji, ki se iz nasilnega doma z materjo umakne na idiličen hrvaški otok, kjer je nekoč odraščala. Veseli se, da bo obudila prijateljstvo z Ano, ki pa več pozornosti namenja svojemu fantu. Zavrnitev prijateljice odpre pri Juliji nezaceljene rane nasilne preteklosti in v njej prebudi nasilno pošast, za katero je mislila, da jo je pustila za seboj.



Film je ustvarila mednarodna filmska ekipa; za fotografijo je zaslužen Marko Brdar, zvočno podobo filma so zaupali mlademu skladatelju Ivanu Marinoviču, Juliju Zorniku iz Slovenije in francosko-ruskemu skladatelju Evgeniju Galperinu. Montaža je delo Korejke Miniji Kang. Za masko je poskrbela Slovenka Anita Ferčak.

V filmu, ki je nastal v koprodukciji slovenske hiše Blade produkcije, igrajo Gracija Filipović, Vidaković Natrlin, Dominik Duždević, Andro Režić, Nataša Dangubić in Marija Kohn.

Kot smo poročali, je letošnji Berlinale predstavil približno 400 filmov z vseh koncev sveta. V ospredju so bili filmi z aktualnimi temami, kot so pravice manjšin, migranti, klimatske spremembe. Zlati medved je šel v roke madžarski režiserki Ildiko Enyedi za film On Body And Soul (O telesu in duhu). Srebrnega medveda za režijo je odnesel Aki Kaurismäki za film Toivon tuolla puolen (Druga stran upanja), veliko nagrado žirije pa film Felicite (Sreča) francosko-senegalskega avtorja Alaina Gomisa.

M. K.