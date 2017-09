Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Mireille Darc in Alain Delon sta bila par 15 let. Foto: EPA Moška njenega življenja: mož, arhitekt Pascal Desprez, in dolgoletni partner Alain Delon. Foto: Reuters Njnega pogreba se je udeležilo velika množica ljudi. Pokopali jo bodo na pokopališču na Montparnassu. Foto: Reuters Pogreba se je udeležila tudi pevka in nekdanja prva francoska dama Carla Bruni. Foto: Reuters Sorodne novice Alain Delon pri osemdesetih: Francija ga še vedno obožuje

Slovo Mireille Darc, ikone francoskega šarma

Zadnjih 20 let se je posvečala dokumentarnim filmom

1. september 2017 ob 15:19

Pariz - MMC RTV SLO

Francoska igralska smetana se je v Parizu poslovila od Mireille Darc, igralke, ki je svoje mesto v francoskem novem valu dobila s filmom Vikend Jeana-Luca Godarda, v 60. in 70. letih pa nanizala vrsto izvrstnih vlog v komedijah.

Slovesa od 79-letne igralke, ki je bila med najpriljubljenejšimi francoskimi igralkami, so se v pariški cerkvi St. Sulpice udeležili številni znani obrazi. Takoj za njeno krsto sta šla skupaj njen mož Pascal Desprez (poročila sta se leta 2002) in njena dolgoletna ljubezen Alain Delon. V življenju obeh je "Mimi" pustila neizbrisljiv pečat. Delon, ki je bil ob njej v njenih zadnjih trenutkih, je nekaj ur kasneje skrušen dejal, da lahko zdaj odide tudi sam. Kot je kasneje pojasnil njen mož, je bila zadnje tri dni v komi, poročajo francoski mediji.

"Zapustila nas je velika osebnost francoske kinematografije. Mireille Darc je bila izjemno nadarjena igralka, pogumna ženska in zelo angažirana," je ob njeni smrti zapisala francoska ministrica za kulturo Francoise Nissen.

Naprej televizija, potem film

Mireille Christiane Gabrielle Aimée Agroz se je rodila 15. maja 1938 v Toulonu, priimek-psevodnim Darc pa je izbrala po veliki francoski zgodovinski junakinji Ivani Orleanski (v francoščini Jeanne D'arc). Po končanem šolanju se je odpravila v Pariz, kjer je s priložnostnimi deli, med drugim s sprehajanjem psov in čuvanjem otrok, služila denar za šolanje v gledališču. Prve igralske korake je naredila na televiziji v letih 1960 in 1961, dve leti kasneje pa je sledila prva pomembna filmska vloga, in sicer v filmu Pouic-Pouic režiserja Jeana Giraulta. V svoji karieri je igrala v več kot 50 filmih, največ, 13, jih je posnela z režiserjem Georgeom Lautnerjem. Prvič sta sodelovala leta 1963 v filmu Des pissenlits par la racine, s katerim je igralka, ki je predtem posnela že več kot deset filmov, obrnila novo poglavje v svoji karieri. Sledile so uspešnice Il était une fois un flic, La Valise, Le grand blond avec une chaussure noire, Le Retour du Grand Blond ...

Film, ki jo je zapisal na seznam seks simbolov, je posnela leta 1963: prizor v filmu Le grand blond avec une chaussure noire režiserja Yvesa Roberta, ko je oblečena v obleko Guya Larocha, pri čemer je v razkrit njen hrbet, je postal eden njenih kultnih scen, pojavile so se številne primerjave z Brigitte Bardot in tudi Marilyn Monroe.

Velika ljubezen: Alain Delon

Njeno življenje je ključno zaznamovalo razmerje z Delonom, s katerim sta se spoznala pri snemanju filma Jeff, kasneje pa sta zaigrala še v filmih Madly, Borsalino and Co, Les Seins de glace, L'Homme pressé in Mort d'un pourri. Francoska in svetovna javnost je ljubezensko razmerje med igralcema spremljala 15 let, svojo ljubezen pa sta skrivala pred očmi radovedne javnosti. Igralka je bila zelo pozorna do Delonovega sina Anthonyja, ki ga je imel v prvem zakonu z Nathalie Delon, skupnih pa zaradi njenih zdravstvenih težav, imela je težave s srcem, nista imela. Prav slednje so v 80. privedle do razpada njune zveze, a sta ostala tesna prijatelja do njene smrti.

Zdravstvene težave so prekinile njeno kariero

Prvič so jo na srcu operirali leta 1980, zaradi česar je potem zaradi vseh zapletov (leta 1983 je imela še hudo prometno nesrečo) za šest let prekinila igralsko kariero, vmes pa se je po 15 letih skupnega življenja tudi razšla z Delonom. Druga operacija na srcu je sledila 2013, lani pa so jo hospitalizirali zaradi dveh zaporednih možganskih krvavenj. V 90. letih se je vrnila na televizijske ekrane v številnih serijah, posnela pa je tudi serijo dokumentarcev o socialnih temah, v katerih se je pogosto osredotočila na položaj deprivilegiranih žensk.

Leta 2006 jo je takratni predsednik Francije Jacques Chirac odlikoval z znakom legije časti.

K. T.