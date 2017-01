Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Filmi franšize Plačanci so si doslej sledili na dve leti. Prvi je bil posnet leta 2010, drugi leta 2012, tretji pa leta 2014. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sly potrdil četrti del Plačancev in obljubil "nekaj novega"

Tudi tokrat finančna injekcija s Kitajske?

5. januar 2017 ob 09:16

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Ameriški filmski zvezdnik Sylvester Stallone je potrdil decembrske govorice, da se obeta novo nadaljevanje filma Plačanci.

Svojim sledilcem na družbenem omrežju Facebook je sporočil, da se namerava lotiti scenarija. Kot je zapisal, privrženci te filmske serije od četrtega filma pričakujejo nekaj novega, kar bodo po njegovih besedah tudi dobili.

Film so napovedovali že leta 2015. Takrat so izpostavljali predvsem finančno plat, in sicer je bilo govora, da naj bi velik del prevzeli kitajski financerji. Že tretji del je bil namreč v velikem delu podprt s kitajskim denarjem. Če bodo vsaj del sredstev za film tudi tokrat zagotovili Kitajci, še ni znano, kot tudi ne ostale podrobnosti filma, piše spletni časopis Empire.

Stallone je režiral prve Plačance, pod vse filme pa se podpisuje kot soscenarist. (Nekdanji) "filmski mišičnjak" je v vseh delih tudi zaigral, poleg njega pa so v enem, dveh ali vseh treh zaigrali zvezdniki, kot so Jason Statham, Terry Crews, Dolph Lundgren, Randy Couture, Jet Li, Arnold Schwarzenegger, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Harrison Ford in Mel Gibson.

Po pisanju spletnega časopisa Empire bo Stallone tokrat najverjetneje vodil skupino scenaristov, v filmu pa bo bržkone tudi nastopil.

A. K.