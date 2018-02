Smo že januarja dobili "najbolj strašljiv film leta 2018"?

Eno od odkritij festivala Sundance

2. februar 2018 ob 13:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Eden najbolj odmevnih filmov na letošnjem festivalu Sundance je bila ameriška neodvisna grozljivka Hereditary - kritike je prestrašila tako temeljito, da jo že zdaj razglašajo za "najbolj strašljiv film leta 2018".

Toni Colette in Gabriel Byrne v Hereditary (Dedno) igrata starša na čelu družine, ki se spopada z izgubo in žalovanjem. Nedavna smrt babice še vedno meče dolgo senco na vse njene naslednike, še posebej na vnukinjo Charlie, na katero je bila starka najbolj navezana. Ko začneta malo natančneje raziskovati družinsko drevo, ju vse bolj gloda skrb, kakšne grozljive karakterne poteze so podedovali po Anniejini veji družine.

Prvi uradni napovednik morda ni preveč zgovoren (in menda je bolje, da ne vemo nič, razen tega, da se družina znajde na udaru nadnaravnih sil), je pa zato odličen v gradnji razpoloženja. V neverjetno tesnobnem vzdušju nam med drugim postreže z obglavljenjem goloba, rojem mravelj in človekom v plamenih.

V resnici je Sundance pogosto prva odskočna deska za pozneje zelo uspešne grozljivke: na lanski izdaji so predvajali grozljivo satiro Zbeži!, pred tem pa danes kultno Žago in Čarovnico. V tej prvi etapi ima Hereditary stoodstotno pozitivno oceno na agregatni spletni strani Rotten Tomatoes, številni kritiki pa že zdaj napovedujejo, da bo velika uspešnica letošnjega poletja.

"To je čisti čustveni terorizem, ki te zagrabi s čisto grozo, z neizrekljivo grozo - in nato ta čustva prenese v nadnaravno sfero," je recenzent A.A. Dowd zapisal za portal AV Club. "Tako kot vse najboljše grozljivke tudi Hereditary brska za globljimi tesnobami; to je resna, odrasla psihološka študija, ki je slučajno tudi neoporečno strukturiran primerek grozljive "zabave"."

"Izganjalec hudiča za novo generacijo"

Pri Time Outu se navdušujejo nad "Izganjalcem hudiča za novo generacijo", The Playlist pa piše, da "film predstavlja vrhunec petdesetletne tradicije grozljivke." Večina piscev tudi ne more prehvaliti igralskega prispevka Toni Collette, Avstralke, ki je bila za oskarja nominirana prav za vlogo v srhljivki (v Šestem čutu).

Hereditary je prvi celovečerec scenarista in režiserja Arija Asterja; distributer filma, podjetje A24, pa ima v svoji knjižnici že več izvrstnih primerkov istega žanra, denimo Zeleno sobo, Čarovnico in It Comes at Night.

V ZDA film na redni spored prihaja v juniju, v Evropo pa še malce pozneje.

A. J.