Špela Čadež v središču filmskega festivala v Bergamu

V Trstu podpora režiserkinemu novemu projektu Steakhouse

29. januar 2018 ob 10:08

Ljubljana,Bergamo - MMC RTV SLO, STA

Mednarodni filmski festival v Bergamu letos fokus programa animiranega filma usmerja v eno najbolj produktivnih in mednarodno uspešnih slovenskih filmskih avtoric, Špelo Čadež. Režiserka in animatorka se bo v italijanskem mestu predstavila z retrospektivo, o svojem delu pa spregovorila tudi na predavanju.

"Zelo me veseli, da bodo moja dela v celoti prikazana na tako pomembnem festivalu. V veliko čast mi je, da sem uvrščena med režiserje, kot so Jan Švankmajer, Regina Pessoa ali brata Quay, ki so bili v preteklih letih v fokusu festivala," pravi Špela Čadež o gostovanju na festivalu. Ta bo v lombardijskem mestu potekal med 10. in 18. marcem.

Na festivalu bo veliko prostora namenjenega nadarjenim sodobnim filmskim ustvarjalcem, zgodovinska retrospektiva pa bo letos posvečena norveški igralki in režiserki Liv Ullmann.

Špela Čadež je za svoje delo prejela že sto mednarodnih in domačih nagrad ter nominacij, med drugim štiri vesne, Župančičevo nagrado, glavne nagrade na festivalu animiranega filma Animafest v Zagrebu, festivalu animiranega in dokumentarnega filma DOK Leipzig, filmskem festivalu v Valladoliduin in drugod. Na lanskem mednarodnem festivalu kratkega filma v francoskem Clermont Ferrandu si je pridobila izjemno mednarodno prepoznavnost.

Med ameriško neodvisno produkcijo

Festivalske žirije in občinstvo je navdušila predvsem s filmom Boles, v zadnjem obdobju pa še z Nočno ptico. Ta je bila lani vključena v program festivala Sundance. Omeniti velja tudi napovednik, ki ga je ustvarjalka pripravila za priljubljeno ameriško televizijsko serijo Orange Is The New Black.

Animirani film Nočna ptica je nastal v slovensko-hrvaški koprodukciji s podporo SFC-ja in Hrvaškega avdiovizualnega centra, koproducenta sta hrvaški Bonobostudio in RTV Slovenija. Scenarij za projekt sta napisala Špela Čadež in Gregor Zorc, za animacijo so skrbeli Zarja Menart, Matej Lavrenčič in Špela Čadež, montirala je Iva Kraljević, glasbo je oblikoval Tomaž Grom, zvok pa Johanna Wienert. Producentki filma sta Tina Smrekar in Špela Čadež, gonilni sili produkcijske hiše Finta v Ljubljani.

Naslednji projekt: Steakhouse

Na pravkar potekajočem festivalu v Trstu je v sklopu koprodukcijskega srečanja When East Meets West, znotraj iniciative RE-ACT, prejel finančno podporo v višini 8.000 evrov za svoj najnovejši projekt Steakhouse. Ta je bil eden izmed šestih projektov, ki so jih izbrali med 22 prijavami. Steakhouse sofinancira tudi SFC.

M. K.