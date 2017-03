Streepova in Hanks s Spielbergom nad skrivnosti Pentagona

Prvi skupni projekt hollywoodskih eminenc

13. marec 2017 ob 11:22

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Skoraj nemogoče je verjeti, da se velikana ameriškega filma, oskarjevca Meryl Strep in Tom Hanks, še nista znašla skupaj pred kamerami.

Zdaj bosta dva izmed najbolj opevanih igralcev svoje generacije prvič nastopila v skupnem filmu, in sicer v politični drami še ene hollywoodske eminence, Stevena Spielberga.

Film The Post bo po pisanju cehovskega medija Variety osvetlil ozadje objave zaupnih pentagonskih dokumentov iz leta 1971, ki so razkrili vojaške skrivnosti o vietnamski vojni in zaradi katerih sta se morala urednik in izdajateljica Washington Posta soočiti s pritiski ameriške vlade. Dvakratni oskarjevec Hanks bo upodobil urednika Bena Bradleeja, trikratna oskarjevka Streepova pa bo prevzela vlogo izdajateljice Kay Graham.

Za zdaj še ni znan datum začetka snemanja, najverjetneje pa bo projekt še nekaj časa "na čakanju", saj je Spielberg trenutno zaposlen z dokončevanjem ZF-akcije Ready Player One, ki v kina prihaja čez približno leto dni.

Meryl Streep je pred kratkim polnila vrstice v medijih, potem ko je na zlatih globusih kritizirala vedenje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, on pa ji je vrnil z izjavo, da je "precenjena", kar je dalo zagon voditelju oskarjev Jimmyju Kimmlu, ki se je nato večkrat pošalil na račun "precenjene" rekorderke z 20 oskarjevskimi nominacijami in 30 nominacijami za zlate globuse.

Hanks, ki ima v primerjavi s Streepovo "borih" pet nominacij za oskarje, a boljši izkupiček z dvema, torej štiridesetimi odstotki osvojenih, in to dve leti zapored (1994 za Philadelphio in 1995 za Forresta Gumpa), je te dni napovedal izid svojega leposlovnega prvenca, zbirke kratkih zgodb, v katerih opeva svojo veliko ljubezen: pisalne stroje.

A. K.