Sveženj slovenskih filmov se podaja na retrospektivo v Transilvanijo

Slovenski filmi na 16. mednarodnem festivalu v Romuniji

31. maj 2017 ob 10:29

Cluj-Napoca - MMC RTV SLO/STA

Sedem slovenskih celovečernih filmov, ki so nastali v preteklih štirih letih, se podaja na pot na največji romunski mednarodni filmski festival, kjer bodo prikazani v sklopu Fokus Slovenija.

Romunski mednarodni filmski festival Transilvanija (TIFF) je bil ustanovljen leta 2002 v mestu Cluj-Napoca. Z leti se je razvil v pomemben filmsko-kulturni dogodek v Romuniji in predstavlja enega od najbolj obiskanih letnih dogodkov v regiji, letos pa se obeta njegova 16. izvedba. Slovenska retrospektiva, izvedena pod okriljem Slovenskega filmskega centra (SFC), bo prvi obširni pregled slovenskih filmov na romunskih tleh.

Mini retrospektiva Kozoletovih filmov

Slovenski fokus bo 3. junija odprl film Nočno življenje (2016) Damjana Kozoleta - v okviru slovenske retrospektive bo potekala namreč tudi mini retrospektiva njegovih filmov, ki so jo naslovili 3x3 Kozole. Poleg režiserjevega lanskega filma bodo predvajali še njegov prvenec Usodni telefon (1987) in Rezervne dele (2003), so sporočili iz SFC-ja.

Celotni program 16. mednarodnega filmskega festivala Transilvania si lahko pogledate tukaj.



Zrele, mlade in klasične stvaritve

Vinko Möderndorfer bo na festivalu zastopan s celovečernim filmom Inferno (2014), ki tematizira novodobno izkoriščanje delavcev, Jan Cvitkovič pa s filmom Šiška Deluxe (2015), ki ponuja "zabavno zgodbo o poslovnem uspehu in pravi sreči".

Predstavila se bo tudi nova generacija slovenskih režiserjev s svojimi prvenci, in sicer Rok Biček z Razrednim sovražnikom (2013), prodorno zgodbo o krhkosti današnjih mladih ljudi, Sonja Prosenc s filmom Drevo (2014) oziroma subtilno zgodbo o krvnem maščevanju in Žiga Virc z dokumentarno-fikcijskim filmom Houston, imamo problem! (2016), ki predstavlja vesoljski program predsednika nekdanje Jugoslavije Josipa Broza - Tita.

Slovenija-ZDA-Nemčija

Za zaključek slovenske retrospektive pa so pri SFC-ju izbrali dokumentarni film Blue Velvet Revisited nemškega režiserja Petra Braatza, ki že več kot 20 let živi v Sloveniji in je na začetku svoje ustvarjalne poti leta 1986 spremljal snemanje filma Davida Lyncha Blue Velvet.

16. mednarodni filmski festival Transilvanija (TIFF) bo v Cluj-Napoci potekal od 2. do 11. junija.

P. G.