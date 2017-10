Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! S 35-milijonskim proračunom bo Phantom Thread drugi najdražji film v karieri Paula Thomasa Andersona. Najvišji proračun, 37 milijonov dolarjev, je imela Magnolia (1999). Foto: YouTube Tabloidni mediji so poročali celo, da naj bi se Day-Lewis po upokojitvi popolnoma posvetil krojaštvu, češ da ga je obrt med nastajanjem filma tako navdušila. (Vemo, da je igralski poklic enkrat že obesil na klin in se posvetil čevljarstvu - takrat se odločitev ni izkazala za nepreklicno.) Foto: YouTube

Tiha intenziteta Daniela Day-Lewisa v njegovi poslednji vlogi

Prvi napovednik za dramo Phantom Thread

24. oktober 2017 ob 13:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Paul Thomas Anderson je razkril prvi uradni napovednik za svoj novi film, zgodovinsko dramo o povojnem Londonu, pri kateri sta z Danielom Day-Lewisom sodelovala prvič po moderni klasiki Tekla bo kri.

Trikratni oskarjevec, eden najuglednejših igralcev svoje generacije in najbolj spoštovanih imen Hollywooda, Daniel Day-Lewis ne bo posnel nobenega filma več, je sklenil in to sporočil letos poleti.

V tolažbo nam preostane le še eno: za 25. december je napovedana premiera njegovega poslednjega filma – zgodovinske drame v režiji Paula Thomasa Andersona, s katerim sta posnela že mojstrovino Tekla bo kri (There Will Be Blood). Celovečerec nosi naslov Phantom Thread, Day-Lewis pa v njem igra modnega oblikovalca Reynoldsa Woodcocka, ki je v petdesetih letih prejšnjega stoletja v Londonu ustvarjal za petične stranke. Zaplete se v kompleksno razmerje s samosvojo žensko Almo (Vicky Krieps), ki je obenem tudi njegova ustvarjalna muza.

Igralčeva predstavnica je že pred meseci potrdila, da bo njen varovanec sodeloval pri promociji filma, ki že zdaj, preden ga je kdor koli videl, velja za favorita v naslednji sezoni nagrad. Če bi Daniel-Day Lewis dobil oskarja (in, roko na srce, vsaj nominacijo dobi vsakič, ko odpre usta), bi bil to njegov četrti kipec (dobil jih je že za Mojo levo nogo (1989), Tekla bo kri (2007) in Lincolna (2012)). Anderson, po drugi plati, še nikoli ni dobil oskarja, čeprav je bil v karieri že nekajkrat nominiran.

Skladbo za novi film je, tako kot za Tekla bo kri ter za Gospodarja in Inherent Vice, zložil Jonny Greenwood, sicer bolj znan kot član skupine Radiohead.

Kljub rekrutaciji stalnih sodelavcev - Day-Lewisa in Greenwooda - bo novi film za režiserja vsaj v enem pogledu odmik od uveljavljene prakse. Paul Thomas Anderson je praktično vse svoje filme doslej (med njimi so še Magnolia, Boogie Nights in Punch-Drunk Love) umestil na zahodno obalo ZDA, tokrat pa se seli na staro celino. Zanimivo je tudi to, da bo Phantom Thread prvi film, pri katerem bo Anderson ne samo režiser, ampak tudi direktor fotografije.

Ameriška premiera filma je napovedana za 25. december, prvi evropski distribucijski datumi pa so v februarju.

A. J.