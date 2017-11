Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! John Lasseter je svojo kariero pod okriljem studia Disney začel leta 1979; nekaj let pozneje je bil odpuščen, ker je trdil, da je prihodnost animacije v računalniških grafikah, studio pa se je takrat še oklepal tradicionalnega pristopa. Zato je poklicno pot nadaljeval kot soustanovitelj Pixarja, studia, ki je izdal nekaj orjaških uspešnic, denimo Iskanje malega Nema in Neverjetne. Foto: Reuters Dodaj v

Tudi v svetu animacije ni pravljičen: "podaljšan dopust" za prvega moža Pixarja

John Lasseter zatrjuje, da so bili njegovi nameni vedno "nedolžni"

22. november 2017 ob 11:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Eden ključnih izvršnih producentov studia Disney in soustanovitelj hiše Pixar, animator in režiser John Lasseter, je najavil šestmesečno odsotnost od dela. Razlog zanjo so "napake", zaradi katerih so se njegove sodelavke počutile "nespoštovane ali nelagodno".

60-letni Lasseter je svojo odločitev obelodanil v dolgem e-pismu zaposlenim v animatorski veji studia Disney, kjer je zaposlen kot direktor kreativnega oddelka. "Še posebej bi se rad opravičil vsakomur, ki je bil kdaj prejemnik neželenega objema ali pa se mu je zdelo, da sem na kakršen koli način prestopil mejo," je Lasseter med drugim zapisal v posvej pismu. "Ne glede na to, kako nedolžni so bili moji nameni, ima vsak pravico, da sam postavi meje, ki jih je treba upoštevati."

Podjetje Disney je v izjavi za javnost zapisalo: "Zavezani smo ohranjanju okolja, v katerem bodo vsi zaposleni deležni spoštovanja in okoliščin, v katerih bodo lahko ustvarili svoja najboljša dela. Cenimo Johnovo iskrenost in opravičilo ter popolnoma podpiramo njegov odmor."

Resnični razlog za odhod Rashide Jones

Najava "oddiha" je med zaposlenimi zakrožila tik preden je The Hollywood Reporter objavil članek, v katerem navaja, da naj bi Lasseter redno "grabil, poljubljal in komentiral telesne pritikline" svojih podrejenih. Revija navaja še, da naj bi igralka in scenaristka Rashida Jones Pixar zapustila ravno zaradi Lasseterjevega "neželenega osvajanja". Zvezdnica je to poročanje sicer medtem že ovrgla: v izjavi za javnost je poudarila, da sta s scenarističnim partnerjem Willom McCormackom, s katerim sta pisala četrti del franšize Svet igrač Pixar zapustila zaradi "Lasseterjevega ravnanja z ženskami in manjšinami". "Vratolomna hitrost, s katero novinarji naštevajo nove storilce, v nekaterih primerih vodi v neodgovorno poročanje. Nisva zapustila Pixarja zaradi neželenega osvajanja. To ni res. Odšla sva zaradi ustvarjalnih in, kar je še pomembnejše, filozofskih razhajanj. Pri Pixarju je toliko nadarjenih ljudi, da ostajava neznanska oboževalca njihovih filmov. Je pa to tudi okolje, kjer ženske in temnopolti ljudje nimajo enakopravnega glasu."

Kje so režiserke?

V preteklosti so na Pixar seveda že letele obtožbe na račun odsotnosti režiserk. Studio je posnel 19 celovečercev, in le pod enega od njih, Pogum (Brave), je kot sorežiserka podpisana ženska. No, in prav ta ženska, Brenda Chapman, je bila sredi produkcije odpuščena zaradi spora z Lasseterjem. Kasneje je prestopila k studiu Dreamworks in leta 2013 v intervjuju za The New York Times komentirala, da v novi službi "lahko pride s kom v konflikt in zaradi tega še ni odpuščena, za razliko od drugega studia, ki gi ga lahko imenovala".

Vizionar, ki je pomagal rešiti Disney

John Lasseter je svojo kariero pod okriljem studia Disney začel leta 1979; nekaj let pozneje je bil odpuščen, ker je trdil, da je prihodnost animacije v računalniških grafikah, studio pa se je takrat še oklepal tradicionalnega pristopa. Zato je poklicno pot nadaljeval kot soustanovitelj Pixarja, studia, ki je izdal nekaj orjaških uspešnic, denimo Iskanje malega Nema in Neverjetne.

Medtem, ko je Pixarjeva zvezda bliskovito vzhajala, se je Disney prebijal skozi žalostna leta nizkega zaslužka in vse večje obskurnosti. Rešili so se s svojo stalno metodo: leta 2006 so za 7,4 milijarde dolarjev kupili Pixar. Na čelo šepajoče Disneyeve animacije so postavili Johna Lasseterja in Eda Catmulla, še enega od vodilnih mož pri Pixarju. Po nekaj neuspešnih poskusih je ustvarjalni dvojec kultno "mišjo hišo" dejansko vrnil na čelo industrije; pod njihovim okriljem so nastale uspešnice, kot so Ledeno kraljestvo, Zootropolis in Razbijač Ralph.

