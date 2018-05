Umrl je scenograf Profesorja Baltazarja, hrvaški umetnik Zlatko Bourek

Likovni umetnik in akademik se je poslovil v 89. letu starosti

14. maj 2018 ob 14:31,

zadnji poseg: 14. maj 2018 ob 14:38

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Umrl je Zlatko Bourek, ki je bil širši javnosti najbolj znan kot scenograf risanke Profesor Baltazar, ob tem pa je bil tudi filmski režiser ter gledališki scenograf in kostumograf.

Po besedah predsednika Hrvaške akademije znanosti in umetnosti (HAZU) Zvonka Kusića je Hrvaška izgubila enega največjih, najbolj vsestranskih in najizvirnejših umetnikov, ki je odprl novo poglavje sodobne hrvaške likovne, gledališke in filmske ustvarjalnosti. Dodal je, da je HAZU ostala brez enega svojih najuglednejših članov, so njegove besede v sporočilu za javnost povzeli na HAZU-ju.

Še kot najstnik v protifašistični boj

Zlatko Bourek, ki se je rodil leta 1929 v Požegi v Slavoniji, se je med drugo svetovno vojno še kot najstnik udeležil antifašističnega boja. Iz slikarstva in kiparstva je diplomiral na nekdanji zagrebški akademiji za uporabno umetnost v razredu Koste Angelija Radovanija, znanega hrvaškega kiparja.

Dobro desetletje ustvarjanja Baltazarja

S skupino somišljenikov je že med študijem ustanovil Zagrebško šolo risanega filma, ki je postala svetovno znana. Bil je scenograf priljubljenih risank Profesor Baltazar, ki so nastajale med letoma 1967 in 1978 ter so zdaj tudi na sporedu Televizije Slovenija.

Dejaven na Hrvaškem, v Nemčiji in ZDA

Bourek se je kot avtor podpisal tudi pod več drugih animiranih filmov. Leta 2015 je nastal kratki animirani film Wiener Blut, ki pripoveduje o njegovih spominih na začetek druge svetovne vojne; sam je prispeval scenarij, režijo podpisuje skupaj s Pavaom Štalterjem.

Kot scenograf in kostumograf je od leta 1971 sodeloval z uglednimi gledališči v Nemčiji, od 1988 je bil član gledališča Hans Wurst Nachfaren v Berlinu. Na Hrvaškem je režiral lutkovne predstave, velik uspeh je dosegel leta 1982 s Hamletom. Kot režiser in scenograf je posnel tudi tri celovečerce.

Znan je tudi po svojih skulpturah in grafikah, med drugim je samostojno razstavljal v New Yorku in Duisburgu. Leta 2005 je prejel hrvaško državno nagrado Vladimirja Nazorja za življenjsko delo, so še zapisali na spletni strani HAZU-ja.

Zlatko Bourek je umrl v petek v Zagrebu v 89. letu starosti.

P. G.