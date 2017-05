Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Roger Moore Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl Roger Moore, tretji (in za mnoge najboljši) James Bond

Leta 2000 je kot Unicefov ambasador obiskal Slovenijo

23. maj 2017 ob 15:28,

zadnji poseg: 23. maj 2017 ob 15:39

London - MMC RTV SLO

V 90. letu je umrl britanski igralec Roger Moore, najbolj slaven po vlogi Jamesa Bonda, ki ga je upodobil v kar sedmih filmih o tajnem agentu 007.

Rodil se je leta 1927 v Londonu, pri 18, kmalu po koncu druge svetovne vojne, se je za nekaj časa pridružil Kraljevi vojski. Pred tem je študiral na Kraljevi akademiji dramske umetnosti, v zgodnjih 50. pa je delal kot maneken, kar je po mnenju mnogih zaznamovalo njegovo kasnejšo igralsko kariero in so mu največkrat namenjali "lahkotnejše" vloge.

Kot je zapisal v svoji avtobiografiji, se je na malih ekranih prvič pojavil že leta 1949, leta 1954 pa je podpisal sedemletno pogosbo s studii MGM. A filmi, v katerih se je pojavil pod njihovim okriljem, niso doživeli uspeha in za nekaj let se je spet vrnil na televizijo in se uveljavil v tem mediju, med drugim je dobil naslovno vlogo v seriji Ivanhoe in nato še glavni v The Alaskans in Mavericku.

Na njegovo kasnejšo karieo je gotovo usodno vplivala vloga elegantnega, duhovitega in prefriganega "robinhoodovskega" zločinca Simona Templarja v seriji Svetnik, katere skoraj logično nadaljevanje je bila vloga uglajenega vohuna Jamesa Bonda. Moore se je v vlogi agenta 007 prvič pojavil leta 1973 v filmu Živi in pusti umreti in je tudi igralec, ki se je v Bonda prelevil največkrat - sedemkrat.

