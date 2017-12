Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Heather Menzies-Urich je bila stara 15 let, ko je kot Louisa von Trapp nastopila v uspešnem muzikalu Moje pesmi, moje sanje. Foto: Promocijsko gradivo Julie Andrews je v kultnem muzikalu nastopila kot varuška von Trappovih otrok. Foto: Promocijsko gradivo Sorodne novice Uspeh muzikala Moje pesmi, moje sanje: naslov je odigral veliko vlogo Dodaj v

Umrla 68-letna Heather Menzies-Ulrich, Louisa iz filma Moje pesmi, moje sanje

Igrala je von Trappovo hčerko Louiso

25. december 2017 ob 20:25

Washington - MMC RTV SLO, STA

Poslovila se je igralka Heather Menzies-Ulrich, ki je bila najbolj znana po vlogi hčerke Louise, tretjega otroka družine von Trapp, v slavnem muzikalu Moje pesmi, moje sanje.

Njen sin Ryan Ulrich je za ameriške medije izpostavil, da je bila "igralka, baletka in da je rada živela življenje v vsej polnosti". Umrla je v 69. letu starosti v nedeljo na božični večer, obkrožena z družinskimi člani v mestu Frankford v Ontariu. Odšla je zgolj štiri tedne po diagnozi neozdravljivega možganskega raka, je po poročanju nemške tiskovne agencije (DPA) še pojasnil njen sin.

Heather Menzies-Ulrich je bila stara 15 let, ko je nastopila v uspešnem muzikalu Moje pesmi, moje sanje (The sound of Music) z Julie Andrews in Christopherjem Plummerjem v glavnih vlogah. Film iz leta 1965 je dobil 10 oskarjev, tudi za najboljši film. Igrala je tretjega otroka družine Von Trapp, navihano hčerko Louiso. Leta 1973 je nato pozirala za revijo Playboy in s tem spremenila svojo podobo.

Igralka Kym Karath, ki je v filmu Moje pesmi, moje sanje igrala von Trappovo hčerko Gretl, je tvitnila: "Napolnila me je neskončna žalost".

Heather se je rodila 9. decembra 1949 v Torontu in se z družino iz Kanade v Los Angeles preselila, ko je bila najstnica. Takrat je tudi dobila vlogo Louise. Leta 1975 se je poročila s filmskim producentom Robertom Urichom, ki je umrl leta 2002. Po izredno uspešnem muzikalu produkcijske hiše Century Fox Moje pesmi, moje sanje več ni imela vidnejših vlog v filmih in na televiziji.

I am filled with infinite sadness tonight. My precious friend and SOM sister Heather Menzies passed away this evening. Devastated. — Kym Karath (@KymKarath) December 25, 2017

G. K.