Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V projekt so se leta 2012 vključili slovenski ustvarjalci, v prihodnjem letu pa se obeta nadgradnja TRANSATLATIK. Foto: Zavod projekt Atol Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Mini teatru eksperimentalna filma Richarda Foremana

Filmski spremljavi projekta The Bridge

22. december 2016 ob 10:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Mini teatru bodo drevi predvajali dva filma legende ameriškega avantgardnega gledališča Richarda Foremana, ki sta nastala v sklopu njegovega projekta The Bridge. Ta je namenjen mednarodni umetniški izmenjavi, leta 2012 pa so njegovemu uresničevanju pridružili tudi slovenski ustvarjalci.

Projekciji filmov Now You See It Now You Don't in Once Every Day lahko ujamete danes ob 18.00. Nastala sta kot spremljava dolgoletnega projekta The Bridge, ki se mu Foreman in njegova sodelavka Sophie Havilland posvečata od leta 2004. Ustvarjalca sta s projektom želela spodbuditi mednarodno umetniško izmenjavo z metodo delavnic, simpozijev, gledaliških produkcij, predstavitev vizualne umetnosti, performansa in multimedijskih projektov.

V obdobju med letoma 2006 in 2008 je začel Foreman posnetke z delavnic projekta The Bridge kot nekakšno filmsko partituro vključevati v dela, ki jih je produciral v okviru svojega gledališča Onthological-Hysteric Theater. K sodelovanju pri snemanju so povabili ustvarjalce po vsem svetu, med drugim tudi v psihiatrični bolnišnici v Lizboni, tradicionalni osnovni šoli v Kjotu in v klubu, namenjenem za družabna srečanja, v Bukarešti. Filma Now You See It Now You Don't in Once Every Day je za projekcije v Ljubljani izbral sam Foreman.

Sodelovanje s slovenskimi ustvarjalci

V Zavodu Projekt Atol so se skupaj s Slovenskim mladinskim gledališčem (SMG) v projekt The Bridge vključili leta 2012. Septembra tega leta je v koprodukciji omenjenih slovenskih organizacij v Ljubljani potekala dvotedenska delavnica, ki jo je vodil Foreman, asistirala pa mu je Sophie Havilland.

Približno 25 ur materiala so tedaj posneli z igralci SMG-ja Matejem Recerjem, Damjano Černe, Željkom Hrsom, Markom Mlačnikom, Urošem Kaurinom, Marinko Štern ter z igralko Manco Dorrer in newyorškim performerjem in režiserjem Ericom Deanom Scottom s tehnično podporo in občasnimi igralskimi vložki študentov akademije A.V.A. Prizorišče je bilo meščansko stanovanje v središču Ljubljane.

Po besedah producentke zavoda Projekt Atol Barbare Hribar so nato sami iz posnetega materiala v sodelovanju s študenti akademije A.V.A. pripravili večmedijsko delo, ki je bilo maja 2014 predstavljeno v Slovenskem gledališkem inštitutu. Tedaj so se s Foremanom povezali preko Skypa, ob projekciji pa so predstavili tudi sodelovanje v projektu The Bridge.

Naslednja postaja: New York

V naslednjem koraku bodo zasukali koncept in bodo torej slovenske igralce predvidoma aprila 2017 peljali v New York, kjer bodo v sodelovanju z avtorjema projekta posneli nove videomateriale. Te bodo predvidoma konec prihodnjega leta predstavili v Ljubljani, razmišljajo pa tudi o organiziranju simpozija.

The Bridge Ljubljana (Left) from Marko Peljhan on Vimeo.

The Bridge Ljubljana (Main) from Marko Peljhan on Vimeo.

The Bridge Ljubljana (Right) from Marko Peljhan on Vimeo.

M. K.