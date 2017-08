Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V glavnih vlogah nastopajo Primož Vrhovec, Irena Kovačević, Miha Košec in Ula Gulič. Foto: Slovenski filmski center Sorodne novice Cvitkovičeva Družinica premierno na prestižnem festivalu v Montrealu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Montrealu premiera Cvitkovičeve Družinice

Slovenska premiera bo 14. septembra

29. avgust 2017 ob 10:03

Montreal - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na mednarodnem filmskem festivalu v Montrealu so v tekmovalnem premierno prikazali najnovejši celovečerni film Jana Cvitkoviča Družinica, ki prinaša zgodbo od krize razsute družine.

Režiser in scenarist se s filmom Družinica/The Basics of Killing po eksperimentalnem Arheu in komediji Šiška DeLuxe vrača k socialni tematiki, ki jo je odprl že s prvencem Kruh in mleko. Tokrat je posnel socialno dramo o povprečni slovenski družini srednjega razreda, v ospredju sta starša Marko in Dunja, ki ju igrata Primož Vrhovec in Irena Kovačevič, ki oba izgubita službo. Sledi razpad družine, ki ni samo finančne, temveč tudi psihološke narave. Tragična zgodba gledalca popelje do boleče izkušnje, ki jo glasbeno mojstrsko nadgradi Damir Avdić, direktor fotografije je Marko Brdar.

"Film ne temelji na opisovanju finančnega stanja, temveč se osredotoča bolj na odnose, ki se med štirimi člani družine spremenijo, ko se spremeni situacija. Skozi notranjo dramo vsakega od njih na koncu pride do katarze," je povedal Cvitkovič, ki je eden od naših v tujini najuspešnejših režiserjev, prejel je več kot 20 nagrad. "Gremo z užitkom, ker vemo, da imamo dober film in zanimivo ga nam bo predstaviti v Kanadi," je pred odhodom na drugo stran Atlantika odgovoril na vprašanje, s kakšnimi občutki gredo v Montreal. Gledalci so si lahko ogledali dve projekciji, prva je bila na sporedu v nedeljo dopoldne, druga v ponedeljek zvečer.

V tekmovalnem programu festivala, ki poteka do 4. septembra, je osemnajst filmov iz petnajstih različnih držav. Družinico sta sofinancirala Slovenski in Srbski filmski center, nastal je pod taktirko produkcijsko hiše Perfo, koproducent je RTV Slovenija. Slovenska premiera filma bo 14. septembra na 20. Festivalu slovenskega filma v Portorožu.

K. T., Urban Tarman, Radio Slovenija