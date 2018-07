V novem filmu Jima Jarmuscha se bo Bill Murray bil z zombiji

Snemanje zombijske komedije Mrtvi ne umrejo

29. julij 2018 ob 16:13

New York - MMC RTV SLO

Jim Jarmusch se je namenil snemati svoj novi film, v katerem se po vampirskih Večnih ljubimcih izpred petih let – in vmesnem iskanju lepote v vsakdanjem življenju v filmu Paterson – posveča zombijem, kot se lahko že razbere iz naslova Mrtvi ne umrejo.

V filmu z izvornim naslovom The Dead Don't Die, ki nastaja pod okriljem produkcijske družbe Focus Features, ob Billu Murrayju med drugim nastopajo še Selena Gomez, Adam Driver, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Chloe Sevigny, Rosie Perez, Austin Butler, Daniel Craig in Caleb Landry Jones.

Producentski mesti sta zasedla Joshua Astrachan in Carter Logan, snemanje pa so že začeli v tem mesecu, in sicer v zvezni državi New York.

Pri Focus Features so v sporočilu za javnost zapisali, da gre za tretji Jarmuschev film, ki nastaja pod njihovo streho, predtem je v letu 2005 posnel Strte cvetove (Broken Flowers) in v letu 2009 Meje razuma (The Limits of Control).

Zombijska komedija Jima Jarmuscha

Murray v filmu upodablja policista Robertsona, Driver in Sevignyjeva pa nastopata v vlogah njegovih sodelavcev. Nastajajoči film je opredeljen kot zombijska komedija, zapleta pa pri Focus Films niso razkrili.

Že spomladi je Murray v intervjuju za portal Philly.com omenil svojo novo vlogo: "Obeta se mi dobro delo. Pripravite se: gre za zombijski film." In dodal še: "Jim Jarmusch je napisal zombijski scenarij, ki je zelo smešen, zasedba pa vključuje prekrasne igralce ... snemamo poleti. Vendar ne, ne bom igral zombija."

Vnovič z Murrayjem, Driverjem in Swintonovo

Jarmusch in Murray sta v preteklosti že sodelovala – v letu 2003 v filmu Kava in cigarete (Coffee and Cigarettes) ter dve leti pozneje v prej omenjenih Strtih cvetovih, v katerih je prav tako nastopala Tilda Swinton, ki jo je bilo mogoče videti še v Večnih ljubimcih (Only Lovers Left Alive) in Mejah razuma.

Tudi Adam Driver je že sodeloval z Jarmuschem, in sicer v njegovem zadnjem filmu Paterson, ki je v kinodvorane prišel pred dvema letoma.

P. G.