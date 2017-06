Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Facebookovo globalno strategijo za izvirne vsebine vodi Ricky Van Veen, sicer tudi mož igralke Allison Williams. Foto: Reuters Last State Standing bo menda resničnostni šov, v katerem v telesno napornih izzivih tekmuje po en "predstavnik" vsake ameriške zvezdne države. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V ring televizijskih serij se podaja še Facebook

Ponudba na tržišču bo v kratkem še večja

26. junij 2017 ob 14:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters

Korporacija Facebook se podaja novim izzivom naproti: s predstavniki večjih hollywoodskih studio se pogovarjajo o sodelovanju pri ustvarjanju originalnih igranih televizijskih serij. Prve vsebine bodo na razpolago že ob začetku jeseni.

Orjaška korporacija, ki je skoraj sinonim za družbena omrežja, je po poročanju časnika The Wall Street Journal "na sestankih s hollywoodskimi agencijami nakazala", da so pripravljeni za produkcijo nameniti sredstva v višini tudi do tri milijone dolarjev na epizodo.

Ciljna publika Facebooka kot producenta bodo gledalci med 13. in 34. letom s poudarkom na skupini med 17. in 30. letom. zeleno luč so po navedbah časnika že prižgali za Strangers, serijo o zvezah, in pa za kviz Last State Standing. Pri Facebooku teh poročil uradno sicer še niso komentirali. Neuradno naj bi od mrtvih obudili tudi serijo Loosely Exactly Nicole, ki jo je MTV predvajal lani in jo nato zaradi nizke gledanosti ukinil.

Analitiki predvidevajo, da bo Facebook epizode odmerjal "na tradicionalen način" - torej po eno na teden in ne cele sezone v kompletu, kot to denimo počne velikan med ponudniki vsebin na zahtevo, Netflix, ali pa njihova konkurenca Amazon.

Applov resničnostni šov: medel?

Seveda tekmeci ne nameravajo kar predati boja: korporacija Apple je v začetku tega meseca najela Jamieja Erlichta in Zacka Van Amburga, predsednika produkcijskega podjetja Sony Pictures Television; v novi službi bosta na čelu programskih vsebin. Pri Applu so namreč prejšnji teden naredili dolgo napovedovani skok v svet originalnih serij. Srečo poskušajo z resničnostnim šovom Planet of the Apps, v katerem skušajo programerji za svoje nove aplikacije navdušiti zvezdniške mentorje (to so Gwyneth Paltrow, Jessica Alba in podjetnik Gary Vaynerchuk); za predstavitev imajo na razpolago pičlih šestdeset sekund.

Prve recenzije "Planeta appov" so bile, milo rečeno, nenavdušene. Varietyjev kritik piše, da "televizijskim šefom zaradi nove konkurence ni tireba izgubljati spanca", češ da "je ironično, da oddaja, ki naj bi bila namenjena predstavljanju potenciala, ne izkoristi svojega lastnega". "Oddaja je preveč votla in mehanska, da bi zanimala kogar koli razen s tehnologijo obsedenih študentov ekonomije".

Naslednji Applov projekt bo adaptacija zvezdniških pevskih skečev komika in voditelja Jamesa Cordena, ki jih poznamo z YouTuba: Carpool Karaoke bo od avgusta naprej nadaljevanka.

A. J.