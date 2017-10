Vloga Rose McGowan v Planetu terorja je bila dvignjen sredinec Weinsteinu

Robert Rodriguez o tem, kaj je vedel in kako je ukrepal

28. oktober 2017 ob 12:24

Los Angeles - MMC RTV SLO

Režiser Robert Rodriguez priznava, da je vedel za spolni napad na Rose McGowan že pred več kot desetimi leti. Igralkina vloga v njegovem eksploatacijskem B-filmu Planet terorja je bila odgovor Harveyu Weinsteinu - filmski mogul pa je, trdi Rodriguez, iz jeze film "pokopal".

Robert Rodriguez in Rose McGowan sta bila med letoma 2006 in 2009 v zvezi; v izjavi za revijo Variety je režiser zdaj razkril, da je hotel svojo partnerico postaviti v vlogo "trdožive" junakinje in se tako maščevati njenemu napadalcu.

Mcgowanova je namreč nedavno filmskega producenta Harveya Weinsteina javno obtožila posilstva: do zločina naj bi prišlo leta 1997, ko je promovirala grozljivko Krik (Scream), ki je nastala pod okriljem (takrat še Weinsteinovega) studia Miramax.

Znano je seveda, da je v zadnjih tednih cela množica žensk Weinsteina obtožila spolnega nadlegovanja ali napadov (producenta so vrgli iz studia, ki nosi njegovo ime, trenutno pa naj bi se svoje odvisnosti od seksa zdravil na kliniki v Arizoni. Proti svojemu nekdanjemu podjetju je tudi vložil tožbo, saj bi rad dostop do svoje elektronske pošte, v kateri naj bi bili podatki, ki ga po njegovih trditvah operejo krivde.) Med znanimi osebnostmi, ki so delile svoje negativne izkušnje z Weinsteinom, so med drugim Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Mira Sorvino in Cara Delevingne.

Sodelovanja vendarle ni prekinil

Robert Rodriguez je vrsto let sodeloval najprej z Miramaxom, potem pa s podjetjem The Weinstein Co. Njegove filme je razvijal studio Dimension, stranska veja, posvečena žanrskemu filmu, ki jo je voddil Harveyev brat Bob. Za te studie je Rodriguez med drugim posnel filme Od mraka do zore, Spy Kids in The Faculty. Sodelovanja ni prekinil niti potem, ko je krvavi Grindhouse doživel precej mlačen sprejem v kinematografih. Podjetje Dimension je distribuiralo četrto nadaljevanje mladinskega filma Spy Kids, pa tudi Machete in Mesto greha 2.

V dolgem sestavku, ki ga je objavila omenjena revija, Rodriguez pove, da je Rose spoznal leta 2005, na filmskem festivalu v Cannesu; že takrat mu je povedala, da jo je Harvey Weinstein osem let pred tem posilil. Po travmatičnem dogodku se je znašla še na producentovem "črnem seznamu" - pojaviti se ni smela v nobenem filmu, s katerim je imel Weinstein kakršno koli vezo.

"Takrat sem ji povedal, da se lotevam skupnega projekta s Quentinom Tarantinom, dvodelni poklon eksploatacijskim filmom iz sedemdesetih, in da bom, če hoče, zanjo spisal HUDO junakinjo in ji dal eno od glavnih vlog," piše Rodriguez. "Hotel sem ji dati vlogo, ki bi jo spravila s črnega seznama, najboljše pri vsem skupaj pa bi bilo to, da bi to financiralo Harveyevo novo podjetje, The Weinstein Company".

Harveyevo maščevanje?

Rodriguez je svojo polovico filma Grindhouse naslovil Planet terorja; njen komplementarni del je bil Tarantinov Smrtno varen, v katerem sta nastopila Zoë Bell in Kurt Russell. V Planetu terorja je McGowanova igrala Cherry, plesalko, ki se znajde v vrtincu zombijevske apokalipse in spotoma ubije dva posiljevalca. Film je bil finančna polomija, za kar krivdo Rodriguez pripisuje Weinsteinu - film naj bi zaradi sodelovanja Rose McGowan namerno "pokopal".

Poziv kolegom

Svojo izjavo Rodriguez zaključi z mislijo, da bi morali vsi v zabavni industriji narediti več za reševanje sistemskega problema spolnega nadlegovanja. "V zadnjih tednih vidim bolj jasno in imam več upanja, ker vidim, da je zapihal nov veter, vidim, da je Harvey končno na begu, vidim vse pogumne ženske, ki so se oglasile s svojimi šokantnimi in pretresljivimi zgodbami o zlorabi. Ker opažam pomanjkanje zgodb moških, ki so poskušali ravnati prav, sem se hotel oglasiti in reči, da je treba bojevati pravičniški boj - ne glede na to, koliko se moraš izpostaviti in ne glede na to, kaj lahko izgubiš. Vsi moramo zavzeti stališče in ukrepati."

A. J.