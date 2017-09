VR-film odprl vrata prihodnosti. Pa je to res še vedno "film"?

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ob tokratnem vzponu navidezne resnočnosti se je ta ob pričakovani pojavitvi v računalniškem svetu tokrat razširila tudi v svet filma. Foto: Biennale Reilhac pove, da so za sekcijo VR filma izbirali med približno 130 filmi, izmed katerih so jih nato v tekmovalni program izbrali 22, še dodatnih 9 pa so prikazali izven tekmovalnega programa. Foto: Biennale Dejstvo, da je zdaj to otok, na katerem se odvija sekcija VR-filma, nosi močan simbolni naboj. Stavba na njem je bila zgrajena kot prostor smrti. Nikomur niso pustili sem, če nisi bil gobavec. S tokratnim festivalom je to sploh prvič v zgodovini, da je otok odprt javnosti. Zares mi je všeč ideja, da nam je uspelo odpreti vrata prihodnosti na otoku, ki je bil zgrajen za smrt. To odpira povsem novo poglavje v tem izjemnem zgodovinskem prostoru. Michel Reilhac Film Ločene tišine (Hver sin stilhed/Separate silences) udeležencem skuša poustvariti izkušnjo težko ponesrečenega bolnišničnega pacienta, ki pred smrtjo halucinira v stanju kome. Foto: Biennale Pet ljudi je očala že med predvajanjem snelo dol. Ena oseba si je želela potegniti rjuho čez glavo, ampak če imaš na sebi VR očala, to pač nima svojega efekta. Spet ena druga oseba je ravno včeraj jokala ob gledanju. Rekla je, da zato, ker je ob gledanju zares začutila, da je to občutek, ki ga dobiš, ko umiraš. Zelo čustvena je bila. Tudi nasploh so odzivi zelo močni. David Wedel Film Brezkrvni (Bloodless) popelje gledalca med ulice, ki imajo v Južni Koreji zelo specifičen status. To so nekakšna majhna mesta, ki so bila med korejsko vojno zgrajena, da bi služila vojaškemu osebju, v teh predelih ša so še danes številne ženske primorane v prostituiranje brez zdravniške, policijske ali pravne zaščite. Foto: Biennale Najbolj vznemirljiv VR film v Benetkah je bil Alice, The Virtual Reality Play francoskih režiserjev Mathiasa Cehelebourga in Marie Jourdren. Foto: Biennale David Borwell, pravi, da tehnologija navidezne resničnosti v kontekstu zgodovine filma morda ni tako nov pojav, kot se zdi na prvi pogled. Še več – sega celo v same začetke filma kot medija. Foto: Biennale V Evropi sta brata Lumière morda res ustvarila projicirani kino, ampak medtem si je v ZDA Thomas Edison zamislil povsem svojo, veliko bolj osebno interpretacijo kina. Edison je izumil kinetoskop, napravo, skozi katero je film s slušalkami na glavi lahko gledal samo en posameznik naenkrat, kar je povsem enako kot zdaj pri VR filmu. Bili so kot nekakšni igralni avtomati v kazinu. No, in za Edisona je to bil kino. David Bordwell Korejsko-ameriška režiserka Gina Kim je z VR tehnologijo posnela dokumentarni film o utišani zgodovini Koreje. Foto: Biennale Dokuemntarec Brezkrvni preko prvoosebne perspektive gledalca postavi med srhljivo prazne ulice enega izmed takšnih naselij, kjer mimo hodijo le pomanjkljivo oblečene prostitutke. Foto: Biennale Ko sem odkrila VR, sem si rekla – 'to je to'. Ta tehnologija omogoča občinstvu, da se v prizor vključi na popolnoma nov način. Z VR-om lahko postaneš nekdo drug. To je povsem nov svet, ki ga običajni film nikoli ne bi mogel odpreti. Gina Kim Biennale, krovna institucija Mostre, je ustvarjalcem VR filmov ponudil, da svoje delo predstavijo na mikro otočku Lazaretto Vecchio, ki je bil še dva tedna pred uradnim začetkom povsem zaraščen in zanemarjen. Foto: Biennale/Asac Razpon predstavljenih VR filmov na beneškem festivalu je bil zares širok. Verjetno celo preveč – kar nekaj izmed njih gre namreč že preko linije tistega, kar bi lahko opisali kot 'film'. Foto: Biennale Filme so prikazali v treh krilih stavbe, v vsakem pa si je bilo filme možno ogledati na drugačen način. Foto: Biennale Mathias Cherbourg in Marie Jourdren Alice sta v filmu The Virtual Reality Play ustvarila izjemno presenetljivo in že skorajda šokantno VR izkušnja za nekoga, ki pričakuje zgolj pasiven ogled animiranega filma v VR okolju. Želela sta namreč ustvariti izkušnjo, ki bi gledalca čim bolj potopila v dogajanje. Foto: Biennale Sorodne novice Benetke: zasedba uvodnega filma Krčenje se ni izkazala Benetke: deset najtežje pričakovanih filmov Na testu: pogled v 3D-svet - Samsung Gear VR in Gear 360 (2017) Inarritujeva navidezna resničnost iz prve roke: Napadi panike, kričanje in omedlevanje Dodaj v

VR-film odprl vrata prihodnosti. Pa je to res še vedno "film"?

Ob novem pohodu navidezne resničnosti beneški otok prvič odprt za javnost

28. september 2017 ob 06:25

Benetke - MMC RTV SLO

Filmski ustvarjalci in strokovnjaki so za MMC podali svoje mnenje o hitro vzhajajočem pojavu VR-filma, ki je bil na preteklem filmskem festivalu v Benetkah deležen prve samostojne tekmovalne sekcije v zgodovini.

Začetki VR-tehnologije za ogled avdiovizualnih vsebin v 360-stopinjskem virtualnem okolju sicer segajo že v sredino 20. stoletja, a je v srce popularne kulture vendarle odločneje vstopila v 90. letih. Medtem ko se je v kinih vrtel film Kosec (Lawnmower Man, 1992), po televiziji pa videospot Amazing (1993) skupine Aerosmith – oba sta odmevno tematizirala uporabo te tehnologije –, je v svetu računalniške zabave tudi običajnim smrtnikom že postala dostopna prva generacija VR-očal. A ker je bila tehnologija tisti čas še precej pomanjkljiva, se začetna norija ni prelevila v trajno in nepogrešljivo igričarsko izkušnjo. Do preloma stoletja je VR tako domala izginil z radarjev popularne kulture.

Dve desetletji pozneje smo podobno kot pri venomer vpenjajoči in izginjajoči 3D-tehnologiji priča novemu pohodu navidezne resničnosti. Najbolj zanimivo pri njenem tokratnem vzponu pa je to, da se je ob pričakovani pojavitvi v računalniškem svetu tokrat razširila tudi v svet filma. Po lanskem domnevnem prvem celovečernem filmu, posnetem in predvajanem v VR, in po prvem odmevnem avtorskem VR-filmu Alejandra Gonzáleza Iñárrituja je pretekli mesec beneški filmski festival naredil še en odločen korak k pripoznanju nečesa, kar bo morda postalo nova veja filmske industrije in umetnosti.

Otok Lazaretto Vecchio prvič v zgodovini odprt javnosti

Beneški organizatorji pa so pri vzpostavitvi nove sekcije v tednih pred festivalom bíli tesno bitko s časom. Kot prvo so morali najti povsem novo lokacijo za predvajanje VR filmov, saj v festivalski palači, ki izhaja še iz Mussolinijevih časov, ni bilo možno zagotoviti dovolj prostora. Biennale, krovna institucija festivala, jim je ponudila možnost, da se naselijo na mikro otočku Lazaretto Vecchio, le 60 metrov oddaljenem od otoka Lido, na katerem se sicer odvija preostali del festivala. A še sredi avgusta, le dva tedna pred uradnim začetkom, sta bila otok in stavba na njem še povsem zaraščena in zanemarjena. Ekspresna ureditev otoka v funkcionalno okolje za festivalsko sekcijo je obudila spomine na dolgo in zanimivo zgodovino tega otoka.

"Stavba na otoku Lazaretto Vecchio je bila zgrajena v 15. stoletju kot azil za gobavce," nam razloži Michel Reilhac, programski direktor sekcije VR-filma. »V 17. in 18. stoletju so jo nato uporabljali kot karanteno za pošiljke in posadke, ki so v Benetke prihajale iz Indije, Afrike in južne Amerike. Posadke so morale na otoku ostati 40 dni, da so njeni člani videli, ali bodo zboleli za kakšno boleznijo. V tem primeru so jih lahko zdravili kar na otoku, da se bolezni ne bi razširile v mesto. V 19. stoletju je stavba postala zatočišče za potepuške pse in v tistem času se je otoka prijelo ime 'Pasji otok'. Zadnjih 100 let je bil otok popolnoma zapuščen.!

Okoli leta 2000 se je pojavila pobuda, da bi v obstoječo stavbo naselili muzej arheologije regije Veneto in čeprav so med to kampanijo zamenjali strebre in streho na stavbi, projekta niso dokončali. "Dejstvo, da je zdaj to otok, na katerem se odvija sekcija VR filma, nosi močan simbolni naboj. Stavba na njem je bila zgrajena kot prostor smrti. Nikomur niso pustili sem, če nisi bil gobavec. S tokratnim festivalom je to sploh prvič v zgodovini, da je otok odprt javnosti. Zares mi je všeč ideja, da smo uspeli odpreti vrata prihodnosti na otoku, ki je bil zgrajen za smrt. To odpira povsem novo poglavje v tem izjemnem zgodovinskem prostoru."

Stand upi, instalacije in prvi VR-kino

Reilhac pove, da so za sekcijo VR filma izbirali med približno 130 filmi, izmed katerih so jih nato v tekmovalni program izbrali 22, še dodatnih 9 pa so prikazali izven tekmovalnega programa. "Naš kriterij pri izboru je bil ta, da poskušamo pokazati čim širši razpon žanrov, slogov in avtorjev, tako igrane filme kot tudi dokumentarce, animacije in igre. Ker gre nasploh za prvo tekmovalno sekcijo v zgodovini, smo ljudem predvsem želeli dati možnost, da se seznanijo z VR filmom v vsem njegovem trenutnem razponu."

Filme so prikazali v treh krilih stavbe, v vsakem pa si je bilo filme možno ogledati na drugačen način. V prvo krilo so namestili Standup projekcije, ki si jih je bilo potrebno ogledati stoje in si se med ogledom lahko premikal naokoli. V drugem so se nahajale Instalacije, kjer je vsak film zasedel svojo kabino, v kateri je gledalec sedel ali ležal. Tretji, največji prostor, pa je zavzel VR-kino, sploh prvi te vrste v zgodovini, kjer je bilo v dvorani razporejenih 60 vrtečih sedežev, na katerih si je ravno toliko gledalcev lahko individualno ogledalo katerikoli film iz tekmovalnega programa.

In razpon prikazanih VR-filmov je bil zares širok. Verjetno celo preveč – kar nekaj izmed njih gre namreč že preko linije tistega, kar bi lahko opisali kot "film". Vzamimo primer 5-minutnega filma Snatch VR Heist Experience, ki pravzaprav uprizarja prizor iz televizijske serije Snatch z Rupertom Grintom (Harry Potter), le da je narejen kot video igra, v kateri z igralno palico pomagamo ekipi vdreti v trezor, preden se na vratih pojavi policija. V 7-minutnem animiranem filmu Free Whale Zhanga Peibina lebdimo s kiti, v 6-minutnem My Name Is Peter Stillman pa se vživimo v telo pisatelja, ki med iskanjem navdiha opazuje svoj odsev v oknu. Vsaj pri nekaterih izmed ter filmov bo vsaj tiste bolj računalniško osveščene gledalce pač težko prepričati, da so ti izdelki s tem, ko so jih uvrstili na prestižni festival, zdaj naenkrat postali "film".

Presenetila Alica v VR-preobleki

Najbolj zanimivi VR-filmi pa so bili vendarle tisti, ki so uspeli potisniti pojmovanje sedme umetnosti v novo področje. Morda celo najboljši (vsekakor pa najbolj vznemirljiv) VR film v Benetkah je bil Alice, The Virtual Reality Play francoskih režiserjev Mathiasa Cehelebourga in Marie Jourdren. Kot pove že naslov, gre za VR-različico Alice v čudežni deželi, pri kateri vstopiš v animirano 360-okolje, ki prepričljivo uprizori svet iz romana Lewisa Carrolla. A ko že pričakuješ, da boš zgolj nemi opazovalec dogajanja okrog sebe, se Zajec začne nič manj kot – pogovarjati s tabo. Pomisliš, da gre za interaktivno računalniško igro, vendar so Zajčevi odgovori preveč prebrisani in duhoviti, da bi lahko šlo za računalniško inteligenco. Izkaže se, da ogled filma v resnici vodi igralec, komik, ki se vživlja v animirane like, ki jih vidiš preko očal ter obenem skrbi za vsebinsko in tehnološko plat tvojega pohoda po virtualnem okolju. V enem trenutku Glavamož pade iz velike višine, ti pa ga moraš ujeti, spet kasneje ti Zajec v roke potisne gobo, ki jo moraš pojesti (okus izda, da gre za gobo iz beljakovega snega) ali pa loviš krono po sobi ter se pri tem poskušaš izogniti prepadom, ki izgledajo še kako resnični. Da ne omenjamo tega, da ti Zajec nenehno teži, da si moraš zapomniti recept za pito in da mu moraš zapeti pesem.

Alice, The Virtual Reality Play je izjemno presenetljiva in že skorajda šokantna VR-izkušnja za nekoga, ki pričakuje zgolj pasiven ogled animiranega filma v VR okolju. "Hoteli smo ustvariti izkušnjo, ki bi te čim bolj potopila v dogajanje," mi po ogledu pove režiserka filma Marie Jourdren, "nekaj takega, da se lahko premikaš po prostoru, se dotikaš predmetov in se pogovarjaš z liki."Antoine Cardon, producent filma, doda: "Hoteli smo vzeti zgodbo, ki jo ljudje prepoznajo in ki jim je blizu. Vsi poznajo like v Alici v čudežni deželi. To je bil dober način, da s to zgodbo, ki je bila že večkrat uprizorjena v filmu, naredimo nekaj novega. Hoteli smo, da se gledalci vrnejo v otroštvo, da se spet postavijo v vlogo Alice in da so tudi primorani reagirati kot da bi bili ona."

A čeprav gre za nadvse vznemirljiv izdelek, tudi to ni zares film. Pravzaprav niti ustvarjalci sami tega ne trdijo. "Za nas obstajata dve referenci, ko se pogovarjamo o VR filmu," razloži Cardon. "Na eni strani so video igre, na drugi film, vmes med njima pa je gledališče. Mi se naslanjamo prav na slednjega, oziroma natančneje, na senzorialno gledališče."

Velik navdih za VR-različico Alice v čudežni deželi je Francozom namreč predstavljala gledališka skupina Punchdrunk, ki že od leta 2000 prireja predstave, v katerih gledalci vstopijo v ogromno stavbo, nato pa po lastni volji hodijo iz prostora v prostor ter se udeležujejo igranega dogajanja, ki ga uprizarja večja skupina igralcev. "To je povsem nova oblika zabave," pove Jourdrenova, čemur Cardon doda: "Mislim, da v tem trenutku v povezavi z VR filmom še ne vemo, kateri pristop bo zares deloval. Vemo le to, da bo iz tega nastalo nekaj povsem unikatnega. Nekaj, kar ne bo ne video igra, ne film, ne gledališče. V VR-okolju lahko delaš stvari, ki jih ne moreš početi v nobeni izmed preostalih umetnosti."

Haluciniranje pred smrtjo kot VR grozljivka

Le nekaj metrov stran je imel svoje prizorišče mladi režiser, ki pa si za razliko od francoskih ustvarjalcev sploh ne zna predstavljati, da bi bil njegov VR izdelek kaj drugega kot prav film. David Wedel, diplomant Danske nacionalne filmske šole, je v svojem filmu Ločene tišine (Hver sin stilhed/Separate silences) udeležencem želel poustvariti izkušnjo težko ponesrečenega bolnišničnega pacienta, ki pred smrtjo halucinira v stanju kome. Film temelji na pričanjih resničnih bolnikov, ki so dlje časa ležali v komi, od gledalcev pa zahteva, da se pred ogledom uležejo na improvizirano bolniško posteljo ter se pokrijejo z rjuho. Ko si nadaneš VR-očala, sicer ne veš, kaj te čaka, in medtem ko blodiš po svetu halucinacij, asistentka brez tvoje vednosti ustvarja vrsto senzoričnih občutkov, ki stvar naredijo še toliko bolj resnično. V enem trenutku ti na prsa močno pritisne blazino, da prepričljiveje poustvari občutek pomanjkanja sape, spet drugič te nežno boža po rokah in ramenih, da ti naznani prisotnost neznanih likov v halucinaciji, ali pa vate piha s pahljačo in ti pod nos pomoli dišečo svečo.

A če bi režiserja že želeli izzivati s trditvijo, da je to prej video igra kot pa film, bo on kot velik oboževalec Davida Lyncha še vedno trdil, da gre zgolj za grozljivko, ki je pač posneta v VR-okolju. "V tem filmu sem uporabil nekaj elementov iz Twin Peaksa, pa nekaj iz Lynchevih kasnejših filmov, kjer draži občinstvo z elementi horrorja." Njegov film je vsekakor dosegel svoj namen, saj je ob več kot 1.000 izvedbah filma v Benetkah vsaj nekaj ljudi iz prizorišča odkorakalo močno prestrašenih. "Pet ljudi je očala že med predvajanjem snelo dol. Ena oseba si je želela potegniti rjuho čez glavo, ampak če imaš na sebi VR-očala, to pač nima svojega efekta. Spet ena druga oseba je ravno včeraj jokala ob gledanju. Rekla je, da zato, ker je ob gledanju zares začutila, da je to občutek, ki ga dobiš, ko umiraš. Zelo čustvena je bila. Tudi nasploh so odzivi zelo močni."

Pa je uporaba tako travmatične izkušnje v namen žanrskega izdelka vzpodbudila kakšne etične pomisleke? "Vem, da gre za občutljivo tematiko. Poskusili smo jo obravnavati z vsem spoštovanjem, a jo obenem narediti tudi zabavno. Zavedali smo se, da ta film ljudi odpelje v srce travme, ampak obenem upamo tudi, da bodo preko tega spoznali kaj novega, da bodo dobili vtis, kako je biti v komi. To je del VR izkušnje – lahko se postavijo v kožo nekoga drugega."

Še en korak bližje filmu: VR-dokumentarec

In če bi mislili, da se stvari v VR-okolju končajo pri žanrskem filmu, je korejsko-ameriška režiserka Gina Kim s to tehnologijo posnela – dokumentarni film. V filmu Brezkrvni (Bloodless) nas preko dolgih observacijskih kadrov popelje med ulice, ki imajo v Južni Koreji zelo specifičen status. Ozadje filma nam je razložila režiserka sama: "Ameriška vojska od Korejske vojne nikoli ni zapustila Južne Koreje. V tej državi je še vedno nastanjenih 20.000 ameriških vojakov. Od konca vojne naprej je zato nastalo 96 kampovskih naselij. To so majhna mesta, ki so bila zgrajena samo zato, da služijo vojaškemu osebju. Ponavadi so locirana blizu ameriške vojaškega vaze in nudijo restavracije, bare, klube in seveda – prostitucijo."

Slednje je tudi tema njenega filma. Kar 100.000 žensk naj bi bilo od konca Korejske vojne leta 1953 tam vpletenih v tovrstno prakso, a ker gre za sivo ekonomijo, nimajo nobene zdravniške, policijske, pravne zaščite. "Veliko žensk je bilo zlorabljenih, oropanih, posiljenih. Ne morete si predstavljati, kaj vse se dogaja. Nekatere izmed njih v življenju opravijo 30 do 40 splavov, dan po splavu pa so že morale sprejeti nove stranke. Njihov življenjski standard je izjemno nizek. Te ženske so bile v zgodovini Koreje popolnoma utišane. Jaz s svojim filmom poskušam uperiti nekaj luči v njih."

Film nas preko prvoosebne perspektive postavi med srhljivo prazne ulice enega izmed takšnih naselij, kjer mimo hodijo le pomanjkljivo oblečene prostitutke. Glede na nekaj igranih filmov, ki smo jih v Benetkah videli v VR okolju, se je izkazalo, da je VR celo bolj primeren za takšen počasen, opazovalni slog pripovedovanja kot pa za klasično hollywoodsko montažo. S tem se strinja tudi Kimova. "Ko sem odkrila VR, sem si rekla – 'to je to'. Ta tehnologija omogoča občinstvu, da se v prizor vključi na popolnoma nov način. Z VR-om lahko postaneš nekdo drug. To je povsem nov svet, ki ga običajni film nikoli ne bi mogel odpreti."

Zgolj začasen trend ali trajna sprememba?

Če filmski ustvarjalci večinoma optimistično gledajo v prihodnost VR filma, pa se zunanjim opazovalcem postavlja vprašanje, ali smo res priča nečemu, kar bo spremenilo pojmovanje filma ali pa zgolj za začasno tehnološko norijo, kakršni smo bili priča že v 90-ih letih. Prav zato smo na koncu za mnenje vprašali še nekoga, ki mu umeščanje tehnoloških novitet v zgodovinski kontekst ni tuje. David Bordwell, sloviti ameriški akademik s področja filma in avtor nepogrešljive knjige Svetovna zgodovina filma, nam je ponudil zelo zanimiv alternativen pogled na ta hitro vzhajajoči trend. Kot pravi, tehnologija navidezne resničnosti v kontekstu zgodovine filma morda ni tako nov pojav, kot se zdi na prvi pogled. Še več – sega celo v same začetke filma kot medija.

"V filmskem svetu že imamo podobno tradicijo, ki izhaja iz zelo zgodnjega obdobja filma," pove Bordwell, ki si je v Benetkah tudi sam ogledal tekmovalne VR filme. "V Evropi sta brata Lumière morda res ustvarila projicirani kino, ampak medtem si je v ZDA Thomas Edison zamislil povsem svojo, veliko bolj osebno interpretacijo kina. Edison je izumil kinetoskop, napravo, skozi katero je film s slušalkami na glavi lahko gledal samo en posameznik naenkrat, kar je povsem enako kot zdaj pri VR filmu. Bili so kot nekakšni igralni avtomati v kazinu. No, in za Edisona je to bil kino. Zato se zdaj na nek način vračamo k podobi kina, kakršno je imel takrat Edison – kot neko zelo osebno, individualno izkušnjo."

Kakršenkoli že bo potek dogodkov v prihodnosti, pa je že zdaj jasno, da tehnologija za ogled VR filmov praktično iz meseca v mesec beleži velik napredek. Medtem ko se je večina sistemov v Benetkah odvijala na sistemih Oculus, Vive in s pomočjo telefonov Samsung Galaxy S6 in S7, so prisotni strokovnjaki že najavljali prihodnje smernice. Glavno izmed njih denimo predstavlja trend izdelovanja vse manjših VR očal, vse do te mere, da bo na koncu podoba projicirana neposredno na gledalčevo mrežnico v tako veliki ločljivosti, da videnega ne bo mogoče ločiti od otipljive realnosti. Skratka, če je način, kako se bosta prepletala VR in film še pod velikim vprašajem, pa ni nikakršnega dvoma, da bo prihodnost VR tehnologije zelo vznemirljiva.

Matic Majcen