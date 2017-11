Vse glasnejše kritike na račun Berlinala, Kosslicku se maje stolček

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Skupina režiserjev, ki se je podpisala pod izjavo, poziva k oblikovanju mednarodne komisije - z enakovredno zastopanostjo moških in žensk -, ki bi zastavila nove smernice za festival v prihodnosti. Foto: Reuters Eklektični, a ponavadi močno politično angažirani program Berlinala je pogosto tarča kritik. Velik izziv je tudi datum festivala. na sporedu je takoj po Sundanceu in tik pred podelitvijo oskarjev. Foto: Reuters Dodaj v

Ali berlinale res šepa za drugimi festivali A kategorije?

27. november 2017 ob 12:08

Berlin - MMC RTV SLO

Več deset vidnih nemških režiserjev poziva h korenitim spremembam pri mednarodnem filmskem festivalu Berlinale, da bi med drugim lahko bolje konkuriral festivaloma v Cannesu in Benetkah.

Na čelu Berlinala je trenutno Dieter Kosslick, ki pa se mu maje stolček in neuradno že poteka iskanje njegove zamenjave.

S pogledom, uprtim v prihodnost legendarnega Berlinala, je 79 prepoznavnih nemških režiserjev pozvalo k spremembi umetniške usmeritve filmskega festivala v Berlinu. Cilj je "posodobiti in izčistiti festivalski program", so zapisali v izjavi, ki jo je v petek objavil nemška revija Spiegel. Med podpisniki so med drugim Maren Ade, Fatih Akin, Dominik Graf in Volker Schlöndorff.

V izjavi sicer poudarjajo potrebo po vsebinskih spremembah, a kot povzema nemška tiskovna agencija dpa, je mogoče med vrsticami razbrati tudi poziv k menjavi vodstva.

Direktor Berlinala Dieter Kosslick je na njegovem čelu od leta 2001 in je v pretežni meri začrtal smer, ki jo je v zadnjih letih ubral priznani filmski festival. Prireditev je ohranila svoj politični aganžma, obenem pa je odprla vrata za svetovno filmsko industrijo, še posebej za dela iz držav v razvoju. Med Kosslickovimi večjimi dosežki je Svetovni filmski sklad, ki pomaga financirati filme iz Latinske Amerike, Afrike, Azije in Bližnjega Vzhoda.

Že nekaj časa se direktor vseeno sooča s kritikami in čeprav mu pogodba poteče šele konec leta 2019, se je neuradno že začelo iskanje njegovega naslednika, na svoji spletni strani piše nemški Deutsche Welle.

Skupina režiserjev, ki se je podpisala pod izjavo, poziva k oblikovanju mednarodne komisije - z enakovredno zastopanostjo moških in žensk -, ki bi zastavila nove smernice za festival v prihodnosti.

Eden od ciljev naj bi bil poiskati osebo, ki bi "bila filmska navdušenka, imela obsežne mednarodne vezi in bila sposobna v prihodnosti voditi festival na ravni Cannesa in Benetk", so med drugim še zapisali v svoji izjavi, ki so jo med drugim podpisali še Andreas Dresen, Sebastian Schipper, Dominik Graf, Christian Petzold, Doris Dörrie, Maria Schrader, Hans-Christian Schmid in Rosa von Praunheim.

V času Kosslickovega mandata je festival sicer uvedel številne nove sekcije in programske sklope, kritiki pa kljub temu ugotavljajo, da je kvaliteta tekmujočih filmov nižja kot na drugih festivalih prve kategorije. Na peticijo se je Kosslick odzval s spravljivim pismom: "Lahko razumem, da hočejo režiserji transparentnost procesa reformacije Berlinala. Prihodnost festivala je za nas vse ključnega pomena."

