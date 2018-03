Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Lani je Weinsteina odpustilo podjetje, ki ga je soustanovil in ki nosi njegovo ime, iz svojih vrst pa ga je izločila tudi Akademija, organizacija, ki podeljuje oskarje. Foto: Reuters Weinsteinova moč v Hollywoodu je od nekdaj v veliki meri izvirala iz tega, da jo je znal uporabiti v Akademiji filmskih znanosti in umetnosti. Na vrhuncu moči je bil v drugi polovici devetdesetih, ko je tudi filmom dvomljive kakovosti pomagal do finančnega uspeha in oskarjev. Foto: EPA Plastic Jesus ob svoji stvaritvi. Foto: EPA V sredo je ulični umetnik Sabo razkril niz plakatov, ki so vizualna referenca na film, ki velja za enega od favoritov za oskarja (Trije plakati pred mestom), obenem pa zabavno industrijo opominja, da so za številne zlorabe vedeli, a kljub temu ostali tiho: "Vsi smo vedeli, pa še vedno nobenih aretacij." Foto: Reuters Sorodne novice Ulični umetnik Kardashianovim prepovedal parkiranje Dodaj v

Weinsteinov zloglasni kavč meče senco na oskarje

Nazorni kip se je pojavil tri dni pred oskarji

2. marec 2018 ob 18:14

Los Angeles - MMC RTV SLO

Tik pred podelitvijo oskarjev se je v neposredni bližini dvorane Dolby, kjer bodo nagrade podeljevali, pojavilo sijoče utelešenje slabe vesti, ki visi nad Hollywoodom: pozlačen kip Harveyja Weinsteina v kopalni halji in copatih, pripravljen na "avdicije" nadobudnih igralk.

Losangeleški ulični umetnik, ki se predstavlja z vzdevkom Plastic Jesus, je poskrbel, da se Hollywood v nedeljo ne bo mogel pretvarjati, da Harvey Weinstein ne obstaja, pa čeprav je možak skrit v rehabilitacijskem centru v puščavi. Postavil je namreč Weinsteinov kip v naravni velikosti in ga naslovil Casting Couch (Kavč za avdicije). Pozlačeni Harvey je zavit v svileno kopalno haljo, v naročju pa drži oskarja (kar je najbrž referenca na sloves, ki se je držal filmskega mogula - da lahko vsaki igralki ali filmu priskrbi oskarja).

Več kot 70 žensk je v zadnjih mesecih Harveyja Weinsteina obtožilo neprimernega vedenja in spolnega nadlegovanja, vključno s posilstvom. Weinstein od izbruha škandala naprej ni dal veliko izjav za javnost, je pa zanikal, da bi se s komer koli spuščal v neprostovoljne spolne odnose.

V zadnjih mesecih se je izkazalo tudi, da so bile obtožbe proti Harveyju samo prvi kamen, ki je sprožil plaz: obtožbe proti celi vrsti vplivnežev so pretresle industrijo in z resnim, introspektivnim tonom obarvale sezono nagrad.

"Čeprav so številni mislili, da so "avdicije na kavču" stvar preteklosti, je bil to očitno še vedno pomemben del hollywoodskega ekosistema," je k objavljeni fotografiji kipa na Facebooku pripisal Plastic Jesus. "Upam, da bodo ob nedavnih obtožbah mogotci v industriji malo pometli pred svojim pragom."

Harvey Weinstein je bil, kot vemo, eden najvplivnejših posameznikov v filmski industriji, razmeroma majhne, neodvisne filme je pod okriljem svojega podjetja in po zaslugi svojega vpliva pripeljal v ospredje pozornosti in jim pomagal do oskarja (lep primer sta zgodovinski drami Kraljev govor in Zaljubljeni Shakespeare).

Harvey ni več član Akademije

Lani je Weinsteina odpustilo podjetje, ki ga je soustanovil in ki nosi njegovo ime, iz svojih vrst pa ga je izločila tudi Akademija, organizacija, ki podeljuje oskarje. Prejšnji teden je bilo objavljeno še, da bo studio The Weinstein Co., ki si je dolgo prizadeval ostati nad gladino in najti kupca, prisiljen razglasiti stečaj.



Metoda Mildred Hayes ...

Razpoloženje v Los Angelesu je tik pred oskarji očitno napeto: v sredo je še en ulični umetnik, Sabo, razkril niz plakatov, ki so vizualna referenca na film, ki velja za enega od favoritov za oskarja (Trije plakati pred mestom), obenem pa zabavno industrijo opominja, da so za številne zlorabe vedeli, a kljub temu ostali tiho.

Kip, ki ga je danes postavil Plastic Jesus, je nastal v sodelovanju z umetnikom Joshuo “Ginger” Monroejem, nastajal pa je dva meseca. Sredstva zanj sta v obliki prostovoljnih prispevkov zbirala prek svojih spletnih strani. Mimogrede, Plastic Jesus in Ginger sta ustvarila tudi serijo kipov golega Donalda Trumpa, ki so se leta 2016, v odštevanju do predsedniških volitev, pojavili v več ameriških mestih.

"Kavč je po mojem mnenju vizualna ponazoritev metod, ki jih uporabljajo vplivni ljudje v Hollywoodu," je pojasnil Ginger. "Imajo denar in moč deljenja služb, kar uporabijo za zadovoljitev lastnih potreb. Če lahko pošast malce ponižaš in se iz nje norčuješ, ji to vzame moč. Na ta način bomo zrušili te vplivneže. Mark Twain je nekoč rekel: nobena stvar ne more zdržati napada s smehom."

A. J.