Z dopolnitvijo zakona o SFC-ju podaljšan rok za dokončanje projektov

Dopolnitve posegajo tudi v pogodbene obveznosti

1. marec 2018 ob 19:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je potrdila predlog dopolnjenega zakona o Slovenskem filmskem centru (SFC), ki bo ustvarjalcem animiranih in celovečernih dokumentarnih filmov omogočil daljši rok za izdelavo, in sicer ga podaljšuje z dveh na štiri leta.

Ministrstvo za kulturo želi s predlogom dopolnitev zakona o SFC-ju, ki je bil v javni razpravi do 6. februarja, olajšati položaj avtorjem celovečernih animiranih in dokumentarnih filmov, katerih snemanja zaradi tehnologije oziroma teme filma trajajo več let.

Zaradi sklepanja mednarodnih koprodukcij in s tem povezanih negotovosti pri kandidiranju tujih koprodukcijskih partnerjev za svoja nacionalna sredstva dopolnjen zakon prav tako določa, da se mora pogodba med SFC-jem in producentom na podlagi pozitivne odločbe skleniti najpozneje v enem letu po objavi rezultatov razpisa.

Če v dveh letih po podpisu pogodbe ni financiranja po krivdi producenta, ima SFC možnost, da od pogodbe odstopi. Zaradi bistvenih sprememb pri financiranju večstranskega koprodukcijskega filma pa se določa tudi možnost, da se čas za izdelavo filma lahko podaljša na več kot dve leti, kot velja na splošno, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

