Z okrepljeno igralsko zasedbo v zadnjo sezono Hiše iz kart

1. februar 2018 ob 18:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pri Netflixu počasi "obnavljajo" Hišo iz kart, ki jo je tako nenadno porušilo razkritje številnih grehov Kevina Spaceyja. Po trimesečnem predahu se je začelo snemanje šeste (in zadnje) sezone serije, ki je bila vrsto let Netflixov paradni konj.

Osrednji igralski zasedbi, ki jo trenutno sestavljajo Robin Wright, Michael Kelly, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Jayne Atkinson in Campbell Scott, se bosta v sklepni sezoni pridružila še zvezdnika (in oskarjevska nominiranca) Diane Lane in Greg Kinnear. Kevin Spacey - okrog njegovega lika se je vrtela cela zgodba - je bil odpuščen, ko so mediji začeli objavljati članke, v katerih so ga številni nekdanji sodelavci in znanci obtožili spolnega nadlegovanja.

Snemanje je bilo prekinjeno 31. oktobra lani, malo po tem, ko je igralec Anthonny Rapp v intervjuju za Buzzfeed povedal, da ga je Spacey poskušal spolno zlorabiti na neki zabavi v osemdesetih, ko je imel fant samo 14 let. Spacey se je na poročilo odzval s komentarjem, da se konkretnega dogodka sicer ne spomni, da pa mu je žal za "neprimerno pijansko vedenje". A sledila je še cela vrsta drugih razkritij in obtožb, tudi od tehnikov, ki so delali v zakulisju Hiše iz kart; eden izmed asistentov trdi, da ga je Spacey nadlegoval med vožnjo na snemanje.

"Nikakor ne dvomim, da je bilo tako vedenje zanj rutinsko, da je bila moja izkušnja ena izmed mnogih in da Kevin ni imel nobenih zadržkov pred izkoriščanjem svojega statusa in položaja," je v svojo izjavo zapisal pomočnik, ki je hotel ostati anonimen.

Pri Netflixu so naslednji dan pretrgali vezi z igralcem in v izjavi za javnost zapisali, da v "prihodnosti ne bodo ustvarjali Hiše iz kart, ki bi imela kakršno koli zvezo z njim".

Diane Lane med drugim poznamo iz filmov Trumbo, Chaplin in A Perfect Storm, za oskarja pa je bila nominirana za dramo Nezvesta (2002). V novih DC-jevih filmih jo vidimo tudi v vlogi Marthe Kent, Supermanove mame na Zemlji. Greg Kinnear je bil za oskarja nominiran leta 1998 za romantično komedijo Bolje ne bo nikoli (As Good As it Gets), nato pa še za komedijo Naša mala mis.

Šesta sezona ene najuspešnejših Netflixovih izvirnih serij bo štela osem epizod (vse dosedanje so jih imele 13); glavna igralka v njih bo Robin Wright. Revija Variety je lani poročala, da se producenti pogovarjajo o tem, da bi Spaceyjev lik, spretnega političnega manipulatorja Franka Underwooda, preprosto ubili. Sklepno sezono bi na nogah obdržala usoda Frankove vdove Claire Underwood.

A. J.