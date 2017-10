Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! "Film mi je prišel do srca, ker je zgodba o norcu - in upam, da nas bo lahko v teh norih časih vsaj malce navdahnila," je Franco pripomnil v svojem zahvalnem govoru. Foto: EPA Dva Franca za ceno enega: v filmu ob jamesu nastopi tudi njegov brat Dave. Foto: IMDb Argentinska režiserka Anahi Berneri (levo) in igralka Sofia Gala (desno) s srebrnima školjkama, ki sta ju dobili za film Alanis. Foto: EPA Bogdan Dumitrache s svojo vlogo za najboljšega igralca. Foto: EPA

Z zmago v San Sebastianu James Franco dokazal, da ga bo treba upoštevati kot režiserja

Pomembno priznanje za satiro The Disaster Artist

1. oktober 2017 ob 11:41

Letošnji filmski festival v San Sebastianu je pravkar prinesel prvo veliko nagrado Jamesu Francu - režiserju. Zvezdnik je osrednje priznanje festivala dobil za satiro The Disaster Artist, lažni "making-of" film o nastajanju enega najslabših filmov vseh časov.

Na 65. mednarodnem filmskem festivalu v španskem San Sebastianu je zlato školjko za najboljši film na sobotni sklepni slovesnosti osvojila tragikomedija The Disaster Artist ameriškega režiserja Jamesa Franca. Isti film je v začetku septembra osvojil tudi drugo nagrado občinstva na festivalu v Torontu.

Film, za katerega je 39-letni Franco napisal tudi scenarij in v njem odigral glavno vlogo, prikazuje zgodbo o nastajanju kultnega filma Soba režiserja Tommyja Wiseauja iz leta 2003. Soba se je zaradi nedoslednosti v scenariju, slabih dialogov in absolutno katastrofalne igre (v glavni vlogi je nastopil kar Wiseau osebno) v zgodovino zapisala kot eden najslabših filmov vseh časov, a so jo kljub temu (oz. prav zato) dolga leta predvajali v ameriških kinodvoranah.

"Film mi je prišel do srca, ker je zgodba o norcu, ki pa je imel sanje - in to je bolje, kot če sploh nimaš sanj. Upam, da nas bo lahko njegova zgodba v teh norih časih vsaj malce navdahnila," je Franco pripomnil v svojem zahvalnem govoru. Scenarij je nastal po predlogi nefiktivne knjige o nastajanju filma The Room.

The Disaster Artist je na festivalu dobil tudi nagrado španskih filmskih kritikov in je bil eden najvišje uvrščenih na lestvici po izbiri občinstva.

V igri za glavno festivalsko nagrado je bilo 18 filmov, dobitnika pa je izbrala žirija pod vodstvom ameriškega igralca in režiserja Johna Malkovicha.

Školjka za najboljšo režijo prvič v rokah ženske

Srebrno školjko za najboljšega režiserja je letos prvič v zgodovini festivala prejela ženska. Nagrada je šla v roke argentinski režiserki Anahi Berneri za film Alanis. Sofia Gala Castiglione v naslovni vlogi ženske, ki se mora prostituirati, da bi nahranila svojo družino, je prejela nagrado za najboljšo igralko. "To je zgodba o prostituciji in o ženski, ki sebe ne podcenjuje, ki sama sprejema odločitve o svojem telesu," je Bernerijeva povedala o svojem filmu.

Za najboljšega igralca pa je žirija razglasila Romuna Bogdana Dumitracheja za glavno vlogo v filmu Pororoca, ki je na festivalu požel odlične odzive. "Študija krize, ki nastane okrog iskanja izginule osebe, gledalca udari z ogromno čustveno silo," je zapisal recenzent revije Variety. Dumitrache namreč igra očeta, ki ga izginotje hčerke globoko prizadene.

Zgodovine letos ni pisala samo prva ženska zmaga: močno je odmevala tudi posebna nagrada žirije, ki sta jo za film Handía dobila Jon Garaño in Aitor Arregi. To je bilo prvič, da je kakšno od večjih nagrad v osrednjem tekmovalnem programu dobil baskovski film. Handía v zakotnem baskovskem podeželju obravnava revščino, bratsko ljubezen in romantično rivalstvo v obdobju krvave državljanske vojne v 19. stoletju. (Hkrati je to zgodba o možaku, ki svojega mlajšega brata, ki trpi za gigantizmom, razstavlja v potujočih cirkusih.)

Novost letošnjega festivala je bila prisotnost televizijskih filmov in serij, ki pa se niso potegovali za glavno nagrado.

Slovenska udeležba na festivalu

V sklopu Glocal in Progress, ki je bil ustanovljen pod okriljem oddelka za kulturo in jezikovno politiko znotraj baskovske vlade in spodbuja razvoj filmske industrije v manjšinskih jezikih, pa se je producentom, distributerjem in mednarodnim agentom predstavil slovenski celovečerni film Izbrisana Mihe Mazzinija z zgodbo o izbrisu dela državljanov leta 1992. V tem sklopu je bil nagrajen španski film Dantza.

Že v sredo pa so podelili častne nagrade donostia. Letos so jih prejeli igralec Ricardo Darin, ki je na festivalu predstavil svoj novi film La Cordillera v režiji Santiaga Mitreja, francosko-belgijska režiserka Agnes Varda, ki je bila zastopana s filmom Faces, Places, in italijanska igralka Monica Bellucci.

