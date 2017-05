Zack Snyder se umika z režiserjevega stolčka Lige pravičnih

Razlog je povsem osebne narave

Le pol leta pred premiero je Liga pravičnih (Justice League) DC-jev "odgovor" na Marvelove Maščevalce, doživela korenit pretres. Z režiserjevega stolčka se je umaknil Zack Snyder; njegovo štafeto bo prevzel Joss Whedon.

Projektu se je Snyder odpovedal sam. "Odločil sem se, da bom odstopil od filma in se posvetil svoji družini, svojim otrokom, ki me resnično potrebujejo." Družina okreva po hudem pretresu: režiserjeva 20-letna hčerka je v marcu naredila samomor. Tudi Snyderjeva žena Deborah, ki pri spektaklu sodeluje kot producentka, si je vzela odmor od dela. (O Snyderjevi družinski tragediji je bil takrat obveščen le najožji krog sodelavcev; produkcija se je že v marcu zaradi nje ustavila za dva tedna.)

Datum premiere ostaja isti

Skozi proces poprodukcije in dodatnih snemanj za peščico prizorov bo Ligo pravičnih popeljal Joss Whedon, ki je, zanimivo, ravno režiser dveh delov franšize Maščevalci; ljubljenec popkulturnih fanatikov pa je že veliko dlje, in sicer kot avtor kultne nadaljevanke Buffy The Vampire Slayer. Po trenutnih načrtih bo film - z Whedonovo pomočjo - še vedno ujel svojo načrtovano novembrsko premiero.

Snyder si je pomladi še želel vrniti k blockbusterju, v katerim med drugim nastopijo Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa in Ezra Miller. "Zdelo se mi je, da bo vrnitev na delo katarza, da se bom zakopal v projekt in se tako prebil skozi," je Snyder zdaj razkril v krajšem intervjuju za The Hollywood Reporter. "Ta služba od človeka terja veliko. V zadnjih dveh mesecih sem ugotovil ... Prišel sem do spoznanja, da se moram umakniti od filma in se posvetiti družini. Vsi prestajajo težke čase. Tudi sam jih prestajam."

Studio Warner njegovo odločitev v celoti podpira. "Kar prestajajo, je nepredstavljivo in z mislimi smo z njimi," je izjavil predsednik studia Toby Emmerich. Ena od možnosti je bila, da bi datum premiere potisnili na kasnejši datum, a sta se zakonca Snyder odločila, da to ne bi bilo pametno.

Liga pravičnih ostaja Snyderjev film

Po prvi projekciji Lige pravičnih za prijatelje je Snyder sklenil, da film potrebuje nekaj dodatnih prizorov; vpoklical je Whedona, najprej "samo" kot scenarista. A ko bi se ekipa morala odpraviti v Anglijo na snemanje, je režiser ugotovil, da se v tem trenutku noče ločiti od svojcev. "Režije je bore malo; držati se mora je predloge in tona, ki ju je nastavil Snyder," pojasni Emmerich. "Nobenih novih likov nismo dodali. Gre za znane obraze v nekaj novih prizorih. Že res, da predaja štafeto Jossu, a smernice je začrtal Zack. Verjamem, da bomo kljub tej tragediji na koncu dobili izjemen film."

Tokrat v resnici ni prvič, da se je moral studio Warner v procesu nastajanja blockbusterja spoprijeti z nepredvideno tragedijo. leta 2008 je po koncu glavnega snemanja, a še pred premiero filma Vitez teme umrl Heath Ledger. Studio in režiser Christopher Nolan so se znašli v delikatni situaciji: morali so promovirati največji film leta, obenem pa niso hoteli eksploatirati prijateljeve smrti.

"Samo film je"

Snyder se zaveda, da bodo DC-jevi privrženci verjetno zgroženi nad menjavo na čelu projekta, a mu vse to "trenutno ni preveč mar". Smrt hčerke iz prvega zakona (poleg nje sta z Deborah vzgajala sedem otrok) je spremenila njegov pogled na svet. "Rad bi, da bi bil film fantastičen, silen oboževalec sem, ampak vse to zbledi v primerjavi. Vem, da bo ljudi skrbelo za film, ampak sedem otrok me potrebuje. Sam film je. Super film, ampak samo film."

