Zagrebdox s polnim peharjem dokumentarcev, tudi s slovensko udeležbo

25. februar 2018 ob 15:36

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Letošnji zagrebški festival dokumentarnega filma Zagrebdox bo v roku enega tedna prinesel projekcije 125 filmov, v regionalni tekmovalni program se je uvrstil tudi slovenski dokumentarec Playing Men, ki ga podpisuje režiser Matjaž Ivanišin.

14. Zagrebdox drevi v Kaptol Boutique Cinema odpira film Over the Limit (Prek vseh meja) poljske režiserke Marte Prus. Kot so napovedali na spletni strani festivala, bodo v prestižnem tekmovalnem programu mednarodne konkurence predvajali 21 filmov.

Ruske telovadke in islamski skrajneži

Ob omenjenem poljskem dokumentarcu, ki govori o neusmiljenih pripravah ruskih telovadk za olimpijske igre, je izpostavljen še film Of Fathers and Sons (O očetih in sinovih) sirskega režiserja Talala Derkija, ki je pred štirimi leti prejel posebno nagrado Zagrebdoxa za film Vrnitev v Homs, tudi sicer večkratno mednarodno nagrajeni dokumentarec.

Sirski režiser prihaja letos v hrvaško prestolnico s filmom, ki ga je posnel v družini islamskih skrajnežev. Derki se je družini predstavil kot džihadu privržen fotoreporter in tako je lahko dve leti spremljal odraščanje mladoletnih fantov, ki sta se pripravljala za borca Islamske države.

Črno-beli film Turtle Rock (Kamnita želva), ki ga podpisuje kitajski umetnik in fotograf Xiao Xiao, je še ena izmed stvaritev, ki so v tekmi za festivalsko nagrado veliki pečat.

V konkurenci že ovenčani dokumentarci



V konkurenci že ovenčani dokumentarci

Na Zagrebdoxu bodo tako kot vsako leto do zdaj v konkurenci filmi, ki so prejeli že mednarodne filmske nagrade, kot sta filma Mom's Hair (Mamičini lasje) norveške režiserke Maje Arnekleiv, ki je prejela zlato golobico na festivalu v Leipzigu, in El Espanto (Strah) argentinskih avtorjev Martina Benchimola in Pabla Apara, ki sta bila nagrajena za najboljši film na festivalu v Amsterdamu.

Festivalske nagrade v Varšavi, Minsku in Trstu je osvojil litovski režiser Arunas Matelis s filmom Wonderful Losers: A Different World (Prekrasne zgube: Drugačen svet), ki predstavlja svet kolesarskih dirk iz perspektive ekipnih zdravnikov. Tudi srbski dokumentarec Druga strana svega (Druga stran vsega) avtorice Mire Turajlić prihaja v Zagreb z amsterdamsko nagrado v žepu.

Tekma regionalnih dokumentarcev

Med 17 regionalnimi dokumentarci bo torej tudi Playing Men Matjaža Ivanišina, ki bo na programu prihodnjo sredo, četrtek in petek. Dokumentarec, ki je nastal pod okriljem produkcijske hiše Nosorogi in koproducenta Restart iz Hrvaške ter ob finančni podpori SFC-ja in Avdiovizualnega centra iz Hrvaške, prinaša zgodbo o snemanju dokumentarca o moških in igri, med katerim režiser zapade v globoko ustvarjalno krizo. V obdobju, ki sledi, začne vso svojo okolico doživljati kot del igre. Spomini iz otroštva in podobe iz nedokončanega projekta se pomešajo v odo o absurdnosti geste, so zapisali na SFC-ju.

Izmed regionalne konkurence organizatorji poudarjajo še film A Woman Captured (Ujeta ženska), ki govori o suženjstvu v sodobni družbi. Zgodbo o 52-letni ženski, ki je prisiljena delati kot služkinja v neki madžarski družini, je posnela madžarska režiserka Bernadett Tuza-Ritter.

Avtorski večer in avtorska retrospektiva

Letošnji avtorski večer bo posvečen hrvaškemu avtorju Borisu Poljaku, ki je tudi predsednik mednarodne žirije letošnjega festivala. V avtorski retrospektivi pa se obetajo filmi francoske režiserke Claire Simone.

Zagrebdox poleg mednarodnega in regionalnega tekmovanja in avtorsko obarvanega dogajanja prinaša vrsto spremljevalnih programov, med drugim protislovni dox, mojstri doxa, biografski dox, glasbeni globus ali happy dox. Predavanja bodo imeli gostje festivala Claude Lanzmann, Anna Zamecka in Talal Derki.

Sedem naslovov Nove Evrope

V posebnem programu V fokusu: Nova Evropa bo na ogled izbranih sedem filmov iz držav vzhodne Evrope, ki si delijo vrsto skupnih težav, od odnosa do beguncev, prek prevladujočih konservativnih vrednot, do načina dojemanja demokracije in prostega trga.

14. izvedba festivala dokumentarnega filma Zagredox se bo sklenila v nedeljo, 4. marca.

P. G.