Zaupnica Jimmyju Kimmlu: še enkrat bo vodil oskarje

Naslednja podelitev oskarjev bo 4. marca 2018

16. maj 2017 ob 21:44

Upajmo, da je obdržal metuljčka: Jimmy Kimmel, ki je vodil letošnjo podelitev oskarjev - in nekako prebrodil največjo blamažo v zgodovini nagrad - bo vodil tudi naslednjo, jubilejno 90. ceremonijo Akademije filmskih umetnosti.

Poleg voditelja na čelu oskarjev, ki jih bomo naslednjič podeljevali 4. marca 2018, ostajata tudi producenta Michael De Luca in Jennifer Todd.

Trojica na čelu oskarjev je po letošnji podelitvi požela večinoma naklonjene recenzije, je pa vse skupaj zasenčil "škandal zamenjane ovojnice", zaradi katerega so na vrhuncu podelitve razglasili napačnega dobitnika oskarja za najboljši film. (Pravi dobitnik je bil, kot vemo, drama o odraščanju Mesečina). "Če mislite, da smo letos zamočili konec, samo počakajte, da vidite, kaj smo pripravili za šov ob 90-letnici," se je spontano pošalil Kimmel, ko je letos v vsesplošni zmedi zaključeval podelitev.



Gledanost pada

Statistika je seveda zgodba zase: meritve gledanosti kažejo, da si je letos podelitev ogledalo štiri odstotke manj ljudi kot leto prej; to še vedno nanese 32,9 milijona gledalcev. Kljub temu je televizija ABC, ki je lani ob podaljšanju pogodbe za prenos dobila status "svetovalca" pri ceremoniji, krepko lobirala, da bi voditelj njihovega šova (Jimmy Kimmel Live!) še enkrat dobil častno nalogo.

"Jimmy Mike in Jennifer so resnično oskarjevska sanjska ekipa," je v izjavi za javnost poudarila predsednica Akademije Cheryl Boone Isaacs. "Mike in Jennifer sta sproducirala čudovit šov, ki je bil vizualno osupljiv. Jimmy pa je dokazal, od svojega začetnega monologa pa vse do konca, ki si ga nihče ni predstavlajl, da je eden od najboljših voditeljev v oskarjevski zgodovini."

Zgodnje razkritje starega-novega voditelja pomeni odklon od tradicije Akademije, ki je praviloma vedno najprej izbrala producenta, ta pa nato voditelja - proces, ki se je velikokrat pošteno zavlekel. Letos je razlika v tem, da z julijem po štirih letih svoj položaj predsednice zapušča Boone Isaacs; namesto, da bi počakali novo vodstvo, so v Akademiji očitno sklenili pospešiti proces priprav na naslednje leto.

