Zlata palma za Östlundov film The Square

70. izdaja festivala

28. maj 2017 ob 20:23

Cannes - MMC RTV SLO/Reuters

70. filmski festival v Cannesu se je končal s podelitvijo zlate palme filmu The Square švedskega režiserja Rubna Östlunda. Za najboljšo režijo je bila nagrajena Sophia Coppola, v igralskih kategorijah pa sta slavila Diane Kruger in Joaquin Phoenix.

Švedski režiser je v središče svojega prvega filma v angleščini, v katerem igrajo glavne vloge Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West in Terry Notary, postavil upravitelja muzeja, ki za promocijo nove razstave angažira PR-agencijo z namenom, da ustvari veliko vznemirjenje. Kraja njegovega mobilnega telefona in uspeh instalacije ga pahneta v eksistenčno krizo. To ni prva nagrada za švedskega režiserja v Cannesu, njegov prejšnji film Višja sila je leta 2014 prejel nagrado žirije v kategoriji Un Certain Regard.

Veliko nagrado (grand prix) žirije je prejel francoski film 120 udarcev na minuto režiserja Robia Campilla. Sophia Coppola je prejela nagrado za režijo filma The Beguiled (Preslepljene), v katerem se je podala v čas ameriške državljanske vojne, natančneje v dekliško šolo v Virginiji, v kateri so dekleta odmaknjena od zunanjega sveta, nato pa pod streho vzamejo ranjenega vojaka.

V igralskih kategorijah sta bila nagrajena nemška igralka Diane Kruger za vlogo v filmu Fatiha Akina Aus dem Nichts, njen ameriški kolega Joaquin Phoenix pa je bil nagrajen za svojo upodobitev psihično uničenega vojnega veterana v filmu You Were Never Really Here.

Žirija je izbirala med 19 filmi

Žirija pod vodstvom španskega režiserja Pedra Almodovarja, v kateri so bili še ameriški igralec Will Smith, italijanski režiser Paolo Sorrentino, korejski režiser Park Čan Vuk, nemška režiserka Maren Ade, igralke Jessica Chastain, Fan Bingbing in Agnes Jaoui ter francoski skladatelj Gabriel Yared je izbirala med 19 filmi, za favorite pa so veljali Brez ljubezni ruskega scenarista in režiserja Andreja Zvjaginceva, Uboj svetega jelena grškega režiserja z bivališčem v ZDA Jorgosa Lantimosa in Srečni konec avstrijskega avtorja Michaela Hanekeja.

Že v soboto so podelili nagrado v kategoriji Un Certain Regard, in sicer iranskemu režiserju Mohammadu Rasoulofu za film A Man of integrity.

Lani je zlata palma pripadla filmu Jaz, Daniel Blake britanskega režiserja Kena Loacha.

K. T.