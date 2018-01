Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Od leve proti desni: Laura Dern, Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon in Shailene Woodley. HBO-jeva nadaljevanka Male laži, ki je tematizirala karierizem, starševstvo in partnerske odnose petih protagonistk v bogatem predmestju v Kaliforniji, je postala najboljša televizijska miniserija. Foto: Reuters Zmagovita trojica večera: Martin McDonagh, Sam Rockwell in Frances McDormand so zastopali zmagovalni film večera, Tri plakate pred mestom, domov pa so odnesli tudi "individualne" zlate globuse - za najboljši scenarij, najboljšega igralca v stranski vlogi in najboljšo igralko v glavni vlogi. Foto: Reuters Diane kruger in Fatih Akin se veselita globusa za najboljši tujejezični film. Obupana je komorna drama o ženski, ki v terorističnem napadu izgubi moža in majhnega sina. Foto: Reuters Dodaj v

Zlati globusi: "Letos smo ženske postale zgodba"

Zmaga za Tri plakate pred mestom in Male laži

8. januar 2018 ob 08:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Na 75. podelitvi zlatih globusov so večer zaznamovale izpovedi (in umetniški dosežki) žensk: levji delež kipcev so pobrali projekti z ženskimi protagonstkami, najbolj markanten trenutek večera pa je pripadel Oprah Winfrey. Največ globusov, po štiri vsaka, sta prejeli drama trije plakati pred mestom in serija Male laži.

Podelitev zlatih globusov, katere zaščitni znak sta bili od nekdaj sproščenst in veliko manj formalno ozračje od oskarjevskega, je letos minila v znamenju poltičnega aktivizma in streznitve. Bodisi po naključju ali pa zavestno je Zveza tujih novinarjev v Hollywoodu (Hollywood Foreign Press Association) večino zlatih kipcev razdelila med izdelke, ki bi jim včasih rekli "ženski filmi".

Najboljši celovečerec v dramski kategoriji je postal Trije plakti pred mestom (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), pripoved o žalujoči materi, ki išče pravico za svojo brutalno umorjeno hčer. Poleg tega je film dobil še zlate globuse za glavno žensko vlogo (Frances McDormand), scenarij (Martin McDonagh) in stransko moško vlogo (Sam Rockwell).

V kategoriji najboljše komedije ali muzikala je, prav tako po pričakovanjih, slavila drama Lady Bird, nežna karakterna študija dekleta na pragu univerzitete in s tem odraslosti. V televizijskih kategorijah se je zgodba ponovila: organizacija HPA je okronala serije Male laži (Big Little Lies), Deklina zgodba (The Handmaid's Tale) in The Marvelous Mrs. Maisel.

Poleg priznanja za najboljšo miniserijo so Male laži dobile še tri nagrade, tudi za Nicole Kidman v glavni vlogi. Najboljši igralec v miniseriji je po zaslugi Farga postal Ewan McGregor.

Presenetljivi osmoljenci

Film Oblika vode režiserja Guillerma del Tora je imel pred podelitvijo največ, torej sedem nominacij, a je na koncu domov odnesel le dve nagradi. zlati globus za režijo, pri čemer je del Toro ugnal Martina McDonagha. Druga lovorika je bil zlati globus za scenarij in izvirno glasbo (Alexandre Desplat). Popolnoma praznih rok pa je na koncu ostal film Stevena Spielberga o časopisu Washington Post v času afere Watergate z naslovom Zamolčani dokumenti (The Post) - in to kljub temu, da sta bila v igralskih kategorijah nominirana večna ljubljenca žirij, Tom Hanks in Meryl Streep. Brez nagrad sta ostala tudi filma Pokliči me po svojem imenu in Dunkirk, ki sta bila prav tako nominirana za najboljšo dramo.

Po enega zlatega globusa so dobili filmi Največji šovmen (za izvirno pesem), Jaz, Tonya za stransko žensko vlogo (Allison Janney kot gospodovalna mama drsalske zvezde Tonye Harding) ter The Disaster Artist za glavno moško vlogo (James Franco je blestel kot "najslabši filmar vseh časov Tommy Wiseau). Praznih rok je ostala satira Zbeži! (Get Out), ki prek žanra grozljivke načenja vprašanje rase v Ameriki.

Zlati globus za najboljši film v tujem jeziku je dobila nemško-francoska drama z izjemno Diane Kruger v glavni vlogi, Obupana (Aus dem Nichts) v režiji Fatiha Akina, za najboljši animirani film pa je bilizbran Coco in velika skrivnost.

Zlatega globusa za najboljšo televizijsko dramsko serijo je prejela distopična vizija Amerike Deklina zgodba, za najboljšo komedijo ali glasbeni film pa The Marvelous Mrs. Maisel.

Črnina kot politična gesta

Prireditev, ki jo je v hotelu Beverly Hilton vodil komik Seth Meyers, je v skladu s pričakovanji minila v znamenju upora žensk proti spolnim zlorabam na delovnem mestu. Skoraj vse gostje so bile oblečene v črno ter nosile broške s sloganom Time's Up! (Čas je potekel), kot se imenuje nova iniciativa za enakopravnost (tudi onkraj zabavne industrije). Sodelovali so tudi moški, ki so ob smokingih nosili črne srajce, Meyers pa je udeležence uvodoma zajedljivo pozdravil z: "Drage dame in tisti gospodje, kar vas je še ostalo".

Za razliko od prejšnjih podobnih zborovanj slavnih Hollywooda so bili sinoči presenetljivo prizanesljivi do predsednika ZDA Donalda Trumpa in bilo je nekaj bolj mimogrede posrednih namigov nanj (češ da se nam danes verjetno ni treba bati njegove ofenzive na Twitterju).

A. J.