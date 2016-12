11-letna skladateljica s svojo opero požela stoječe ovacije

Izvedba opere Pepelka na Dunaju

30. december 2016 ob 21:46

Dunaj - MMC RTV SLO

Da opera ni le resna glasba za odrasle, dokazuje mlada britanska skladateljica Alma Deutscher, ki je kljub svoji rosni mladosti zgolj 11 let zložila opero Pepelka, ki je doživela premiero na Dunaju, se pravi v tako rekoč prestolnici klasične glasbe.

Dunajsko občinstvo je premierno izvedbo prve velike opere Alme Deutscher počastilo z 10-minutnimi stoječimi ovacijami. Judy Grahame, ki pri mladi britanski skladateljici skrbi za stike za javnostmi, je za BBC povedala, da je Alma zelo navdušena glede vsega dogajanja okoli njenega ustvarjanja.

Novodobna Pepelka ne izgubi čeveljčka

Opera v nemškem jeziku je bila izvedena v četrtek na odru dunajskega gledališča Casino Baumgarten. Notni zapis je dolg 237 strani, odrska izvedba pa traja dve uri in pol dol. Lanskega julija pa je bila izvedena že njena krajša verzija, in sicer v Izraelu.

Zgodbo Pepelke je Alma osmislila na novo in jo prenesla v operno hišo, ki jo upravlja protagonistkina mačeha. Tako se na sceni niso znašle ogromne buče, niti ni princ našel Pepelkinega izgubljenega čeveljčka. Ubogega princa namreč v novi izvedbi preganja Pepelkin napev, ki ga ni uspela dokončati, ker je morala zaradi uroka predčasno zapustiti ples. In edino dekle, ki lahko dokonča pesem, je seveda Pepelka sama – tako jo princ nato tudi odkrije.

Odrska postavitev je prejkone komorne narave, z minimalno scenografijo. Tudi prizori, kjer princ po dvorcu išče Pepelko, vsebujejo v ozadju vidoprojekcijo namesto razkošnih kulis. Mlada skladateljica pa pravi, da navdih za glasbo pogosto pride do nje v sanjah, kdaj tudi v odmorih med vajami. "Včasih najdem neko melodijo sredi noči. Takrat se predramim, se splazim iz postelje in si zapišem to melodijo v beležko."

Zubin Mehta in razprodana premiera

Grahamova je povedala še, da sta bili premiera in petkova izvedba v dvorani, ki sprejme okoli 300 obiskovalcev, razprodani. Na Dunaju sledita ponovitvi še 4. in 5. januarja. Taktirko vihti sam izraelski maestro Zubin Mehta, vloga Pepelke pa je pripadla Theresi Kruegl. Tudi sama skladateljica je sodelovala pri izvedbi, pri čemer je izvedla nekaj klavirskih intermezzov in na violini odigrala še spremljavo za eno od Pepelkinih točk.

Dolgočasno bi bilo zgolj biti mali Mozart

Seveda je neizbežno vzporejanje z Wolfgangom Amadeusom Mozartom, ki je presunil Evropo s svojimi operami in instrumentalnimi stvaritvami v poznem 18. stoletju. Nemški mediji so Almi Deutscher nemudoma pripeli naziv čudežni otrok. Vendar Alma pravi, da bi bilo dolgočasno "zgolj biti mali Mozart – veliko zanimiveje je biti Alma," poroča nemška tiskovna agencija DPA.

In načrti nadobudne Alme Deutscher za prihodnost? Dokončati želi koncert za klavir, ki ga trenutno ustvarja, nato napisati knjigo in jo spraviti na filmsko platno – in seveda tudi sama poskrbeti za glasbo zanj ...

Posnetek krajše verzije opere Pepelka Alme Deutscher, ki je bila v komorni izvedbi uprizorjena lanskega julija v Izraelu, si lahko pogledate spodaj.

P. G.