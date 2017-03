Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Patti Smith je imela slavnostni nagovor na postumnem sprejemu Louja Reeda v Dvorano slavnih rokenrola. Foto: Reuters Ljudje so si Louja predstavljali kot silaka v usnjeni jakni, ki je prepeval transgresivne pesmi. Po drugi plati pa spravlja vse račune na poti. Vse si zapisuje. Imel je to neverjetno sposobnost, da je lahko počel milijon stvari hkrati. Laurie Anderson Odgovorni v Newyorški javni knjižnici sicer niso hoteli razkriti, za kakšno vsoto je Reedov arhiv zamenjal lastnika. Foto: Reuters Lou Reed z nekdanjim češkim predsednikom Vaclavom Havlom (leta 2005). V glasbenikovi zapuščini je tudi serija pisem, ki sta si jih izmenjavala. Potem, ko je Reed leta 1990 obiskal Prago in tam nastopil s češkimi glasbeniki, ki so njegov opus znali na pamet, je svojemu novemu prijatelju med drugim pisal: "Takega prizora si ne bi mogel nikoli predstavljati in večkrat si ga prikličem v spomin." Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Besedila, pisma, zapiski ... zapuščina Louja Reeda bo muzejski eksponat

Če vas letos vleče v veliko jabolko ...

6. marec 2017 ob 18:03

Drugega marca bi Lou Reed praznoval svoj 75. rojstni dan. Jubilej ni ostal spregledan: Newyorška javna knjižnica je obelodanila, da imajo v lasti - in bodo razstavili - umetnikov osebni arhiv.

Newyorška javna knjižnica je odkupila obsežno zapuščino ameriškega glasbenika Louja Reeda, ki obsega okoli 3600 zvočnih in 1300 video posnetkov ter 90 metrov drugega gradiva. Knjižnica namerava glasbenikov arhiv v čim večji meri odpreti za javnost. Že 20. marca bo na ogled postavila njegovo korespondenco in zbirko zvezkov.

Vdova Louja Reeda, priznana glasbenica in performerka Laurie Anderson, je dejala, da je knjižnica v središču mesta, ki ga je tudi Lou imel zelo rad, najboljše mesto za njegovo predstavitev.

"Cela slika" o Reedu

Breme odločitve, kaj naj stori z moževo zapuščino - sam ni menda "črhnil niti besede o tem, kaj bi si sam želel" - jo je po prvem valu žalovanja obtežilo, "kot da bi se name sesedla 15-nadstropna stolpnica," kot je komentirala za The New York Times. Sklenila je poiskati inštitucijo, ki bi gradivo lahko primerno ohranila, obenem pa bi ga razstavila za javnost. "Nisem hotela, da bi vse to izginilo v arhiv, dostopen samo ljudem z belimi rokavičkami. Želela sem si, da bi ljudje lahko videli celo sliko."

Laurie Anderson je zbrala tako predmete, ki so povezane z glasbenim ustvarjanjem njenega pokojnega moža, kot tudi stvari, ki ponazarjajo na njegove druge dejavnosti, kot je denimo tai chi. Glasbenik je namreč zaradi težav po presaditvi jeter umrl prav med vajami tai chija.

Klasični rockerji: ameriška kulturna elita

Ustanovitev arhiva Louja Reeda sovpada s pobudami po ohranitvi zapuščin največjih glasbenikov. Tako namerava Bob Dylan svoj arhiv predati Univerzi Tulsa v Oklahomi, kjer že hranijo zapuščino pevca Woodyja Guthriea, Bruce Springsteen pa se je dogovoril, da bo zapuščino pustil Univerzi Monmouth v bližini njegovega rojstnega mesta Long Branch v New Jerseyju.

V izbrani družbi

Jonathan Hiam, kurator newyorške knjižnične zbirke ameriške glasbe in posnetih zvokov, pravi, da nakup zbirke predstavlja "pomembno gesto, ki priča o tem, da verjamemo, da je ta glasba, popularna glasba, enako pomembna kot vse ostalo, kar zbiramo." V knjižnici bodo Reedovi zapiski mesto našli v bližini papirjev Artura Toscaninija in kodra Beethovnovih las.

Poleg tistih bolj umetniških zapiskov je arhiv poln tudi bolj vsakdanjih papirjev, ki pričajo o življenju na turnejah: račun za sendvič v tokijskem hotelu Hilton, pa račun od plošč, ki jih je kupil v Phoenixu. Tudi te podrobnosti so pomembne, je prepričana Laurie Anderson. "Ljudje so si Louja predstavljali kot silaka v usnjeni jakni, ki je prepeval transgresivne pesmi. Po drugi plati pa spravlja vse račune na poti. Vse si zapisuje. Imel je to neverjetno sposobnost, da je lahko počel milijon stvari hkrati."

Skupina, ki je spustila avantgardo v rokenrol

Lou Reed (1942-2013) je z zasedbo Velvet Underground in pozneje s samostojno kariero poskrbel za revolucijo v popularni glasbi. Za zelo revolucionarna in sporna so veljala njegova besedila, v katerih je pisal o drogah, homoseksualnosti, transseksualnosti in transvestiji. Revija Rolling Stone je leta 2004 Velvet Underground uvrstila na 19. mesto na lestvici 100 najboljših skupin vseh časov.



Reed je skupino zapustil v prvi polovici 70. let minulega stoletja, s svojimi pesmimi, kot sta Walk on the Wild Side in Perfect Day pa vplival na številne poznejše generacije glasbenikov, mnogi ga imajo za botra punka. Leta 2014 je bil posthumno sprejet v hram slavnih rock and rolla v Clevelandu.

