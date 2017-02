Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Carmina Slovenica bo med 19. in 28. februarjem nastopila na koncertnih odrih v Pretorii, Potchefstroomu, Bloemfonteinu, Drakensbergu in Cape Townu. Foto: BoBo Ob koncertih bo Carmina Slovenica izvedla tudi delavnice, na katerih bodo sodelujoči spoznavali slovensko glasbeno kulturo. Foto: BoBo Na koncertnem sporedu Carmine Slovenice bodo tako zahtevna dela iz mednarodnega programa kot skladbe slovenskih skladateljev. Foto: Dorian Šilec Petek Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Carmina Slovenica bo v Južni Afriki predstavljala slovensko glasbo

Drevi dobrodelni koncert v Mariboru

12. februar 2017 ob 14:29

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Priznani zbor Carmina Slovenica se bo februarja predstavil v Republiki Južna Afrika, ki slovi po eni izmed vodilnih zborovskih kultur na svetu. Tam bo izvedel nekaj zahtevnih del mednarodnega programa, predstavil pa tudi slovensko glasbo, med drugim dela Lojzeta Lebiča, Jakoba Ježa, Marjana Šijanca, Alojza Srebotnjaka in Uroša Kreka.

Gre za drugo gostovanje Carmine Slovenice v Republiki Južna Afrika, kamor se odpravlja čez slab teden dni. Zbor, ki ga vodi Karmina Šilec, bo nastopil na koncertnih odrih v petih mestih, prvi bo na vrsti prihodnjo nedeljo na Univerzi v Pretorii.

V Južni Afriki bo zbor ostal do konca meseca. Do 28. februarja se bo predstavil še na koncertnih odrih v Potchefstroomu, Bloemfonteinu, Drakensbergu in Cape Townu. Ob nastopih bo na Univerzah v Pretorii in Potcheftroomu ter pevski šoli v Drakensbergu izvedel delavnice, na katerih bodo lahko udeleženci spoznali slovensko glasbeno kulturo.

Povezovanje z glasbo držav udeleženk

Gostovanje je del programov Attacca, ki so se v desetih letih obstoja uveljavili kot pomemben koncept slovenskega in mednarodnega zborovskega gibanja. "Attacca deli vizijo mednarodnega gibanja Songbridge, in sicer v prizadevanju k zbliževanju ljudi skozi glasbeno ustvarjanje na najvišji umetniški ravni. Attacca ohranja in osvežuje bogato tradicijo slovenskega zborovskega petja ter ga plemeniti z izkušnjami sodelovanja z ansambli iz različnih koncev sveta," so sporočili iz produkcijske hiše s sedežem v Mariboru.

V programih Attacca so do sedaj sodelovali ansambli iz Avstralije, Malezije, ZDA, Francije, Južne Afrike, Bolgarije ter številni iz Slovenije. Poseben poudarek programov je na izvajanju sodobne slovenske glasbene literature in sodobne glasbene literature partnerske države, saj druži izvajalce ob izvajanju glasbene literature držav udeleženk projekta, od zgodnje do sodobne glasbe najvišje kakovosti, ter tako predstavlja tradicijo in sodobnost kulturnih okolij udeležencev.

Južnoafriška zborovska kultura spada med vodilne v svetovnem zborovskem gibanju. Mnoge zasedbe, ki koncertirajo po vsem svetu, se redno potrjujejo na mednarodnih tekmovanjih, kjer posegajo pa najvišjih nagradah.

Skrb za mlade generacije

Drevi bo Carmina Slovenica nastopila na dobrodelnem koncertu Scivias v dvorani Union v Mariboru. Izkupiček od vstopnic koncerta, ki ga organizira Humanitarni Soroptimist klub Maribor, bo namenjen Štipendijskemu skladu CS. Z njim Carmina Slovenica podpira talentirane mlade umetnice, ki jim njihov ekonomski položaj sicer ne bi omogočal sodelovanja in ustvarjanja pri zboru.

M. K.