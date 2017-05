Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Klaviaturist in harmonikar Hailu Mergia je bil v 70. letih velika zvezda v Etiopiji, vodja vodilne inštrumentalne zasedbe Walias Banda. Tche Belew, album iz leta 1977, ima danes kultni status tudi zaradi skladbe Musicawi Silt (napisal jo je pianist in pevec Girma Bèyènè), ki jo številni poznavalci razglašajo za najbolj znano etiopsko pesem. Foto: Jazz Cerkno / Philipp Jester Pianistka Kaja Draksler že vrsto let živi in deluje v Amsterdamu, kjer je leta 2013 končala podiplomski študij klasične kompozicije na tamkajšnjem konservatoriju. Okrog sebe je zbrala pisan kolektiv glasbenikov iz različnih držav, ki tako kot ona živijo in delujejo v Amsterdamu. Foto: Jazz Cerkno / Francesca Patella Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cerkno bo tri dni meka različnih džezovskih godb

Začenja se 22. festival Jazz Cerkno

18. maj 2017 ob 15:51

Cerkno - MMC RTV SLO/STA

V Cerknem se danes že 22. začenja eden izmed najbolj priznanih džezovskih festivalov v regiji. Letos v treh dneh ponuja deset zasedb, katerih godbo orisujejo epiteti, kot so moderni bigbandovski zvok, ethio-jazz, improvizacija, avantgarda, rock, elektronika, uglasbena poezija in afrobeat.

Jazz Cerkno 2017 bo na pokritem trgu sredi mesta nocoj zagnal Big Band RTV Slovenija, ki v tokratnem sodelovanju s festivalom gosti saksofonista Jako Kopača in avstrijskega bobnarja in aranžerja Reinholda Schmölzerja.

Sledil bo nastop kvarteta enega mednarodno najbolj uveljavljenih slovenskih džezistov, kitarista Sama Šalamona, večer pa bo sklenil etiopski klaviaturist in harmonikar Hailu Mergia, eden izmed pionirjev ethio-jazz glasbe.

Petkov program bodo uvedli preizkušeni akterji improvizirane in eksperimentalne glasbe iz Švice, Srbije, Hrvaške in Slovenije, zbrani pod imenom Šalter Ensemble. Slovenski člani kolektiva so Tomaž Grom, Samo Kutin in Irena Tomažin.

Skladanje in improvizacija se bosta nato prepletla izpod prstov čislanega ameriškega trojca Smith/Taborn/Maneri, kot zadnji pa bo v petek nastopil portugalski RED trio, ki bo ob pomoči finskega kitarista Raoula Björkenheima mešal džez, rock in elektroniko.

Sobotno dogajanje se bo začelo že v popoldanskih urah v družbi izjemno iskane džezovske kitaristke Mary Halvorson, večerni del pa bo odprla še ena presežna slovenska glasbenica, pianistka Kaja Draklser, ki bo nastopila z oktetom v Amsterdamu delujočih glasbenikov.

Kot predzadnjemu bo oder pripadel ameriškemu kvartetu čelistke Tomeke Reid, ki pluje med džezom, novo klasiko in improvizacijo, poskočno sklepno dejanje festivala pa bo izvedel mladi finski trio Mopo.

Za predah med koncerti

Tudi letos je na programu vrsta spremljevalnih dogodkov, med katerimi gre izpostaviti razstavo fotografij Žige Koritnika in udeležencev njegovih delavnic, okroglo mizo o položaju džeza in improvizacije v medijih, tradicionalno delavnico za otroke in delavnico divje hrane pod vodstvom Daria Corteseja.

A. J.