Četrt stoletja oddaje Opus, četrt stoletja klasične glasbe na malih zaslonih

Edina redna mesečna oddaja o klasični glasbi na slovenskih televizijah

3. december 2018 ob 11:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Letos mineva 25 let, odkar je bila prvič na programu Televizije Slovenija oddaja Opus, edina redna mesečna oddaja o klasični glasbi na slovenskih televizijah.

Leta 1993 je Darja Korez Korenčan pripravila scenarij za prvo monotematsko mesečno oddajo Opus, po njenem vzoru so pozneje sledile še oddaje z drugih umetniških področij - književnosti, filma, gledališča in likovne umetnosti.

Sprva je bila oddaja dolga uro in pol, imela je studijske goste - tako sogovornike kot glasbene izvajalce. Prva leta je avtorica oddaje med drugim organizirala in izpeljala dva izredna projekta - Pomagajmo glasbenim talentom in Glasbenik leta. Sodelovala je s številnimi glasbenimi ustanovami, kot so Akademija za glasbo, Glasbena matica, Slovenska filharmonija, Simfonični orkester RTV, Festival Ljubljana, SNG Opera in balet Maribor, Opera in balet Ljubljana, Radio Slovenija, Glasbena mladina in drugi. V sodelovanju z Gallusovim skladom je v Cankarjevem domu leta 1994 z neposrednim TV-prenosom uspešno izpeljala projekt Pomagajmo mladim talentom, naslednja leta pa tudi projekt Glasbenik leta, ki so ga pomagali izbirati predstavniki zgoraj navedenih ustanov. Danes so vsi ti glasbeniki (Mate Bekavac, Klemen Karlin, Anja Bukovec, Mojca Zlobko, Betka Kotnik in drugi) zelo uspešni kot glasbeni pedagogi in poustvarjalci.

Strokovni krogi so prepoznali angažiranje avtorice za pomoč mladim talentom, zato so ji podelili Škerjančevo nagrado (imenovano po skladatelju Lucijanu Mariji Škerjancu) in Betettovo listino Društva glasbenih umetnikov Slovenije. Je tudi dobitnica Jurčičeve nagrade in častne plakete RTV Slovenija za novinarske dosežke.



Po prvih petih letih je oddaja dobila polurno minutažo, ker so se ji postopoma pridružile še druge monotematske oddaje, zato ni imela več glasbenih gostov, ki bi izvajali skladbe v studiu, ampak se je osredotočila bolj na tiste vsebine, ki so izhajale iz aktualnih dogodkov in jih postavljale v širši družbeno zgodovinski kontekst.

Med drugim je pripravila odmeven cikel oddaj na temo glasba in politika (totalitarni režimi in represije nad sovjetskimi skladatelji, judovski skladatelji nekoč in danes, glasba na državnih proslavah, Wagner in nacizem, Richard Strauss in glasba v času vzpona Hitlerja itd.) Odmevne so bile tudi teme, ki so bile zasnovane dokumentarno in so med drugim predstavljale filmsko glasbo na Slovenskem, Huga Wolfa in njegove slovenske korenine, 60-letnico Simfonikov RTV Slovenija, 400-letnico smrti Shakespeara in vpliv njegovih tragedij na skladateljsko ustvarjanje, Gustava Mahlerja in Filharmonično družbo, razvoj orgelske glasbe pri nas, prezrte skladateljice nekoč in danes, fenomen muzikala na Slovenskem, moč Cankarjeve besede skozi glasbo itd.

Nekatere oddaje Opus so imele dragocen preplet muzikološke in umetnostnozgodovinske stroke, takšna je bila oddaja o glasbeni ikonografiji, ki je raziskala bogato glasbeno dediščino, upodobljeno tako v sakralnih kot posvetnih poslopjih pri nas, o čemer so govorili priznani strokovnjaki s področja umetnostne zgodovine in muzikologije. Druga takšna oddaja je bila ob veliki razstavi glasbene dediščine v Posavskem muzeju v Brežicah, ko so bile predstavljene vse poslikave in glasba iz časa grofov Attems. Oddaja takšnega tipa je bila tudi Orgle na Slovenskem, kjer smo spoznali najzanimivejše izdelovalce orgel od 18. stoletja do danes.

V Opusu je bila tudi vrsta portretov uglednih slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev, nekateri med njimi so bili posneti v tujini: Vinko Globokar in Janez Matičič v Parizu, mezzosopranistka Marjana Lipovšek v Milanu, Salzburgu in Münchnu, pozavnist in profesor Branimir Slokar v Švici, saksofonist in profesor Oto Vrhovnik na Dunaju, sopranistka Bernarda Fink in mezzosopranistka Monika Bohinec na Dunaju. Med tistimi, ki so bili posneti v Sloveniji, sta izstopala portret tenorista Janeza Lotriča in intervju s profesorjem Igorjem Ozimom. Med ekskluzivne spada portret izdelovalca godal Jožeta Kantušerja iz Mittenwalda, čigar instrumente naročajo po vsem svetu.



Ob jubilejih so bili v Opusu predstavljeni tisti slovenski ustvarjalci, ki so na svojevrsten način zaznamovali slovensko ustvarjalnost, to so bili Uroš Krek, Primož Ramovš, Jakob Jež, Lojze Lebič, Pavel Mihelčič, Alojz Ajdič, Jani Golob in drugi.

V Opusu je bila vrsta reportaž z najpomembnejših svetovnih festivalov in gostovanj naših orkestrov in zborov v tujini. Darja Korez Korenčan je spremljala najvidnejša orkestra, kot sta Slovenska filharmonija in Simfoniki RTV Slovenija na pomembnih gostovanjih in turnejah na Dunaju, v Ženevi, Luganu, Amsterdamu, Londonu, Birminghamu, Oxfordu, Cambridgu, na Japonskem in v Omanu. Osebno je doživljala stoječe ovacije in navdušene vzklike ob podelitvah prvih nagrad svetovno znanemu zboru Carmina Slovenica po Evropi, ZDA, Kanadi, Južni Afriki, na Kitajskem in v Južni Ameriki. Povabila v tujino je selekcionirala le na najvidnejše zbore, tako se je odzvala tudi povabilu večkratnega nagrajenca zborovskih tekmovanj, to je APZ-ja Toneta Tomšiča, katerega gostovanji je spremljala na Norveškem in v Tajvanu.



V okviru Opusa so bile tudi edukativne oddaje, posnete na svetovnih konferencah klavirskih pedagogov v ZDA (Chicago, Philadelphia, Las Vegas, Dallas), ki jih je izjemno uspešno organiziral slovenski pianist Benjamin Šaver.

Skozi Opus so lahko gledalci spoznali pomembne glasbene festivale, kot so salzburški, operna festivala v Veroni in v Bregenzu na Bodenskem jezeru, pa znamenite operne hiše, kot je najstarejše glasbeno gledališče v Evropi – Teatro San Carlo v Neaplju, najmodernejšo operno hišo v arabskem svetu – Royal Opera House v Muscatu, novo Opero v Oslu in v Fort Worthu blizu Dallasa.

Slovenske ustanove se pogosto udeležujejo največjih glasbenih sejmov, ekipa oddaje Opus je gledalcem nekajkrat predstavila utrip največjih mednarodnih glasbenih sejmov, kot so Musicora v Parizu, Midem v Cannesu ter glasbeni sejem v Frankfurtu.

V Opusu je bilo mogoče videti prispevke in intervjuje z uglednimi tujimi umetniki, ki so gostovali pri nas. Med njimi so John Cage, Claudio Abbado, Yehudi Menuhin, Mstislav Rostropović, Krzistof Penderecky, Zubin Mehta, Valerij Gergijev, Lorin Maazel, Lalo Schifrin, Kurt Masur, Misha Majsky, Klaus Mertens, James Galway, Midori Goto, Ivo Pogorelić, Mariss Jansos, Riccardo Muti, Placido Domingo in mnogi drugi.



V drevišnji petdesetminutni jubilejni oddaji boste lahko videli delček vsega, kar je nastalo v okviru oddaje Opus v 25 letih, nastopili pa bodo tudi znani glasbeni gostje Marko Hatlak in Karmen Pečar z Montijevim Czardasom, Nuška Drašček in marimbist Vid Ušeničnik s špansko zarzuelo in trio Eroica Aromatica z Granado.

