David Bowie v natikačih: snemanje zadnjega albuma, prelito v radijsko igro

31. januar 2018 ob 12:36

Malo pred smrtjo je David Bowie januarja 2016 izdal še svoj zadnji album, naslovljen Blackstar. To studijsko snemanje albuma je David Morley za BBC zapakiral v radijsko igro, v kateri Bowie pretežno v nekakšnem notranjem monologu govori o svojem življenju, glasbi, mamilih, ljubezni, razmerjih in tudi o smrti.

Blackstar je izšel na Bowiejev 69. rojstni dan in dva dneva pred njegovo smrtjo, ko je izgubil bitko z rakom. Pri snemanju albuma v New Yorku je v vlogi koproducenta sodeloval njegov dolgoletni prijatelj in sodelavec Tony Visconti. David Morley, sicer producent in avtor radijskih iger, se je v preteklosti loteval predvsem političnih tem. Na vprašanje, kako se Bowie uvršča v njegovo dosedanje delo, je Morley odgovoril, da so zgodbe tiste, ki so ga fascinirale.

"Ukvarjam se pretežno z vsebinami, ki temeljijo na resničnih pripetljajih. Seveda to ni vselej izvedljivo in včasih moraš biti nekoliko iznajdljiv. Ampak v osnovi gre za dejstva," pravi Morley. Slabe pol ure dolga radijska igra, ki jo je režiral Dirk Maggs, nosi naslov The Final Take: Bowie in the Studio.

K molčečnosti zavezani glasbeniki

Raziskovanje za potrebe nastanka radijske igre se je izkazalo za sploh ne tako preprosto. Glasbeniki, ki so sodelovali na albumu, so se namreč takrat zavezali, da ne bodo govorili o njegovem nastajanju. Tako je moral Morley uporabiti intervjuje, ki so jih Bowie, Visconti in ti sodelujoči glasbeniki dali ob različnih priložnostih.

"Zbral sem zadosti detajlov, da sem si lahko izoblikoval neko predstavo o tem, kako je snemanje potekalo. Tudi o tem, koliko svobode je Bowie dal glasbenikom v studiu. Zaradi tega se je Bowie odločil za Donny McCaslins Band. Ugajalo mu je, da je ta zasedba že izoblikovana. Ko jim je predvajal svoje demo posnetke, jim je dejal: "To je moja različica, vendar si želim, da vnesete v pesmi povsem svojo muzikaličnost!""

BBC-jevi radijski igri The Final Take: Bowie in the Studio lahko do začetka marca prisluhnete na tej povezavi.



Začimbice, ki popestrijo radijsko igro

Pri svojem iskanju je Morley naletel tudi na anekdote, ob katerih se je preprosto moral namuzniti. Kot na primer, da je Bowie v studiju nosil natikače. Tudi sam sicer rad nosi natikače, še pove Morley, vendar ni tega nikoli pričakoval od Bowieja. In to so detajli, s kakršnimi je začinil svojo radijsko igro.

"Vse skupaj sem zapakiral kot šalo. Želel sem ponazoriti, da je imel Bowie velik smisel za humor. Ljudem, ki so delali z njim, so bili naklonjeni njegovim šalam in zbadanju. V katerih zasedbah pač je tako. V radijski igri sem želel to osvetliti, s tem ko se eden izmed glasbenikov šali na račun Bowiejevih natikačev."

Iskrena oseba s pestrimi izkušnjami

Sicer pa večji del radijske igre predstavlja nekakšen Bowiejev notranji monolog. Morley pravi, da se je odločil igro zastaviti na ta način zaradi svoje velike naklonjenosti temu vsestranskemu ustvarjalcu. "Menim, da je bil zelo iskrena oseba, ki je veliko doživela. Imel je obdobje, v katerem so bila mamila težava ter se je takrat umaknil od svojih oboževalcev in prijateljev. Vendar menim, da je na koncu našel svoj mir," zaključi Morley.

The Final Take brings the recording sessions of @DavidBowieReal’s #Blackstar to life. It stars @jonculshaw as Bowie, was written by David Morley and directed by @DirkMaggs Listen here https://t.co/uC0Mbtc7qa pic.twitter.com/xeN1e2kWak — BBC World Service (@bbcworldservice) 30 January 2018

