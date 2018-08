Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dimitrij Sitkovecki si je za drugi dom že v sredini osemdesetih izbral London, z nastopi pa potuje po celem svetu. Foto: Glasbenikova spletna stran Dodaj v

Filharmoniki se za en večer vračajo k svojim koreninam

Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije na Ljubljana Festivalu

7. avgust 2018 ob 12:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljana Festival se zvečer v Viteški dvorani Križank nadaljuje s koncertnim večerom, imenovanim Nazaj h koreninam. Ob Komornem godalnem orkestru Slovenske filharmonije bo nastopil ruski solist, koncertni mojster in vsestranski violinist Dimitrij Sitkovecki.

Koncertni večer Nazaj h koreninam temelji na programu, ki ga je Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije izvedel na začetku svojega delovanja.

V prvem delu koncerta se bodo glasbeniki poklonili Urošu Kreku ob skorajšnji deseti obletnici skladateljeve smrti. V drugem delu bo na sporedu Šostakovičev znameniti Godalni kvartet št. 8 v priredbi za godalni orkester Rudolfa Baršaja, kot kontrast pa bodo pred tem zaigrali Chopinov Preludij št. 15, imenovan Dežne kaplje.

Iz Bakuja na Julliard

V Bakuju v Azerbajdžanu rojeni Sitkovecki, ki se bo predstavil v vlogi solista, se je z glasbo seznanil že v otroštvu, saj sta bila starša glasbenika (oče je bil violinist, mama pa pianistka). Po očetovi smrti se je družina preselila v Moskvo, kjer je vpisal študij na prestižnem Moskovskem konservatoriju. Glasbeno pot je kasneje nadaljeval na newyorški glasbeni akademiji Juilliard (da bi smel zapustiti Sovjetsko zvezo, se je pri 22 letih registriral kot duševni bolnik).

Kot solist nastopa s številnimi vodilnimi svetovnimi orkestri in redno gostuje na mednarodnih festivalih. Leta 1990 je ustanovil orkester NES (New European String Orchestra), ki združuje izstopajoče glasbenike zahodne in vzhodne Evrope.

