Francoska zvezda novega šansona in futurističnega popa Camille bo drevi rekla "Oui"

Izdala je več albumov

18. april 2018 ob 11:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Cankarjevem domu bo drevi nastopila francoska pevka Camille, ki je nedavno prejela nagrado za najboljši glasbeni nastop lanskega leta v Franciji.

Zadnji album Oui, ki ga bo predstavila tudi na drevišnjem koncertu, je preplet ljudskih napevov, hvalnic, balad, pop skladb, uspavank in pesmi a cappella. "Zgodba albuma se izrašča iz misterija bobnov", v diskantu in harmoniji ter barvi mojega glasu," je o albumu povedala 40-letna Parižanka. Vsi glasovi pripovedujejo zgodbo in jaz poosebljam vse glasove," je dejala pevka, ki nastopa bosonoga, zato da čuti vse vibracije, ki gredo skozi njeno telo. Zadnji album je posnela v samostanu La Chartreuse v Avignonu, ki je preurejeno v rezidenčno umetniško središče. Znana je tudi po sodelovanju z zasedbo Nouvelle Vague.

Francoska izvajalka s svojimi doživetimi nastopi, na kateri prepeva tudi v angleščini, navdušuje občinstvo po vsem svetu. Svoj prvi album z naslovom Le Sac des Filles je izdala leta 2002, tri leta pozneje je sledil Le Fil, na katerem je velik poudarek na raziskovanju glasu. Pet let pozneje je izdala album Music Hole, njen četrti album Ilo Veyou pa je na prodajne police prišel leta 2011. Sodelovala je tudi pri več filmih, prvič je leta 2001 zaigrala v filmu Les Morsures e l'aube, prvencu režiserja Antoina de Caunesa, posodila pa je tudi glas liku v risanki Ratatouille. Lani je izdala najnovejši studijski album Oui, ki ga bo predstavila tudi v Ljubljani.

K. T.